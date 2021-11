Claudia Garay, hermana de Elías Garay, el joven asesinado de un disparo en Cuesta del Ternero, en la provincia de Río Negro, en el marco de la ocupación territorial de la comunidad Quemquemtrew, contó hoy que su hermano "estaba ahí para compartir la lucha y porque se sentía parte de ellos, pero no era mapuche".

La mujer afirmó que Elías "se incorporó al acampe (en Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón) por seguir a su pareja y porque era muy solidario y tenía un corazón enorme", aunque al mismo tiempo criticó a la comunidad por "cómo trataron al cuerpo después de que murió baleado".

En diálogo con Radio con Vos, la hermana del joven pidió "que se haga Justicia" y exigió "que no caiga otro pibe por recuperar las tierras de los mapuches", al tiempo que apuntó contra los miembros del Lof Quemquemtrew por "lucrar" con el cuerpo de Elías "para que no los desalojaran y les sacaran el retén policial".

"Hay algo cierto en el reclamo de los mapuches, pero no me parece la manera", manifestó, y luego llegó a responsabilizar a los propios mapuches por el crimen de su hermano, que se había sumado al asentamiento en el paraje Cuesta del Ternero porque adhería a la reivindicación territorial.

MIRÁ TAMBIÉN Denuncian tareas de inteligencia de la Policía de Jujuy contra dirigente de la Tupac Amaru

"Siempre sacrifican a los pibes que ingresan y los acompañan en la lucha. ¿Por qué no matan a un lonko (cacique) o a uno de los de más rango en la comunidad?", señaló la mujer sobre el crimen de su hermano, aunque por el homicidio de Elías ya fueron detenidos dos sospechosos, uno en Esquel y otro en Comodoro Rivadavia.

"Me encantaría que recuperen todos sus territorios, pero no a cuesta de gente inocente", agregó la hermana del participante de la ocupación de Cuesta del Ternero que fue asesinado de un disparo en el tórax, en un ataque con armas de calibre 22 por el cual también recibió graves lesiones su compañero Gonzalo Cabrera.

Click to enlarge A fallback.

"Elías no necesitaba un pedazo de tierra porque ya tenía su terreno y su casa", añadió la mujer, quien describió a su hermano como "un pibe de un corazón enorme, que no le decía que no a nadie y siempre que tenía que ayudar, lo hacía", y luego vaticinó: "Esto no termina con la muerte de Elías, porque van a seguir y otra vida va a pagar, y a mí no me gustaría que otra familia pase por este dolor". (Télam)