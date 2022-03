El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, destacó hoy la importancia de avanzar en el dictamen favorable al proyecto que avala el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque admitió que "no tenemos nada que festejar".

"Nunca dijimos que ésto soluciona el problema pero abre una ventana de tiempo en la que no tendremos que hacer ningún tipo de pago hasta el segundo semestre de 2026, es decir hasta más de la mitad del próximo gobierno que se elija en 2023", dijo Heller, al abrir el plenario de comisiones donde se debate el acuerdo.

En ese marco, Heller dijo: "Nos molestan las revisiones que el acuerdo trae aparejado", y agregó: "Sentimos desprecio por lo que representan las políticas del Fondo, como dijo el presidente Alberto Fernández, pero tenemos la responsabilidad de gobernar y esa deuda existe y ese compromiso existe".

"No tenemos nada que festejar, no estamos felices pero no podemos dejar de valorar que se está logrando refinanciar una deuda que en los términos que estaba contraída era impagable", aseveró Heller.

En ese marco, el legislador -que debió pedir silencio en varias oportunidades durante su exposición- citó varios párrafos textuales del informe del Fondo incluidos en el entendimiento enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento.

Al inicio de su exposición, Heller informó sobre “la inclusión de dos fe de erratas por modificaciones o errores que habían sido señalados por el diputado nacional Ricardo López Murphy el día de la reunión con el ministro de economía, Martín Guzmán, donde se reemplazaron los anexos IF2022 por los del Poder Ejecutivo 002 y 003 que son las fe de erratas que ya fueron repartidos a los diputados”.

Precisó que se trata de "pequeñísimas correcciones en los textos por algunas diferencias en las traducciones por la importancia del tema y la exactitud que implica, para así evitar complicaciones posteriores”.

López Murphy había advertido el lunes tras la exposición del ministro de Economía Martín Guzmán, sobre la existencia de errores de traducción del acuerdo con el FMI. (Télam)