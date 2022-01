El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller (Frente de Todos) ponderó hoy el acuerdo con el FMI y remarcó que "el Gobierno heredó una situación de endeudamiento insostenible e inviable".

"En ese marco, el acuerdo con el FMI que se ha conocido hoy puede considerarse aceptable", expresó el legislador en sus redes sociales y señaló que "desde luego que no hay nada para festejar, excepto que se explicita un camino para comenzar a salir del atolladero en que nos metió el Gobierno de Cambiemos".

Heller precisó que "es un programa a 2 años y medio, y se refinanciarán todos los vencimientos, más los pagos ya realizados al FMI" y sostuvo que "esta refinanciación se comenzará a pagar a los cuatro años y medio del acuerdo, y termina diez años después del último desembolso".

En la misma línea, marcó algunas "definiciones importantes", como "la meta de déficit fiscal para 2022 bajaría un 0,5% del PIB respecto a 2021 (muy lejos de la reducción del 3% del PIB en un año que propuso al FMI el gobierno de Cambiemos). Con una diferencia fundamental con la política macrista".

"No habrá reducción del gasto real, y sí un incremento en obra pública y en ciencia y tecnología", manifestó y destacó que "Lo expresó claramente Alberto Fernández y también esta explícito en el comunicado del FMI".

El legislador puso énfasis en que "no habrá saltos devaluatorios, una definición esencial para tranquilizar la economía".

"Se reconoce que la inflación es un fenómeno multicausal y, por lo tanto, como expresó el ministro Guzmán las políticas de precios van a tener un rol principal, trabajando con el sector privado, y de forma tal que redunden en un aumento en el salario real", continuó.

Heller celebró, asimismo, que "Se mantendrán todos los derechos de nuestros jubilados y jubiladas, no hay ninguna reforma laboral, no hay ninguna privatización de empresas públicas".

"Tal como lo manifestó Alberto Fernández: este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. No restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral", subrayó el diputad nacional.

Así, señaló que "En resumen, y tal como sostuvo el presidente, el 'entendimiento prevé sostener la recuperación económica ya iniciada'". (Télam)