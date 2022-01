El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Carlos Heller afirmó hoy que la Argentina debe negociar con el Fondo Monetario Internacional "sin conceder que la solución pase por un ajuste" y remarcó que el país "tiene que seguir haciendo lo que está haciendo".

"Nosotros tenemos que seguir insistiendo no en que no queremos pagar, sino que no queremos ajustar y que lo que no estamos dispuestos a conceder es que la solución pase por un ajuste", declaró Heller en diálogo con Radio 10 consultado por las negociaciones que se están llevando adelante con el FMI.

El diputado consideró que la situación en la que se encuentra el país "es una trampa" ya que "pagar es un problema y no pagar es un problema", debido a que "ambas" decisiones "tienen consecuencias graves".

Es por eso que, según el legislador, "Argentina tiene que seguir haciendo lo que está haciendo" que es transitar un "camino" que consiste en "negociar sin conceder en lo que no se tiene que conceder".

MIRÁ TAMBIÉN Expresidentes piden al FMI que elimine sobrecargos y otorgue plazos que permitan crecimiento

"La patria reclama que arreglemos bien, no rápido. Un mal arreglo es peor que un no arreglo", agregó.

Al referirse a las declaraciones de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, sostuvo que "todos hacen hincapié en que la Argentina necesita un plan de crecimiento, pero al mismo tiempo ella dijo que el Fondo tiene que tener un actitud pragmática y flexible entendiendo los problemas que tiene la República Argentina."

Click to enlarge A fallback.

Heller les reclamó "a los que nos piden ajuste" coordinar "un frente común para trabajar sobre la evasión tributaria, la triangulación y la subfacturación", ingresos con los que, si el país contara, tendría "más posibilidades de atender obligaciones de deuda y al mismo tiempo atender las necesidades sociales." (Télam)