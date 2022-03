El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, confió hoy en que el entendimiento logrado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será aprobado por el Congreso y sostuvo que no se trata de un acuerdo del Gobierno con el organismo internacional "sino la refinanciación del acuerdo que nos dejó Mauricio Macri".

"Esto no es un acuerdo con el Fondo; esta es la refinanciación del acuerdo que nos dejo Macri. Yo jamás estaría de acuerdo con negociar con el Fondo, yo estoy de acuerdo en que estamos tratando de encontrar la mejor salida posible del infierno en que nos dejo la gestión anterior", dijo Heller esta mañana en declaraciones a Radio Con Vos.

El acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue anunciado ayer y entrará en las próximas horas a la Cámara de Diputados, comenzará a debatirse el lunes en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo.

Así se acordó ayer en un encuentro que encabezó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y del que participaron los jefes de bloque parlamentarios que integran la comisión de Presupuesto de la cámara baja.

En sus declaraciones de hoy, Heller recordó que el expresidente Néstor Kirchner "lo primero que hizo fue un acuerdo y después tuvo la plata para pagar al contado, posibilidad que hoy Argentina no tiene. Por lo tanto, tenemos que transitar otro camino. Kirchner se sacó de encima al Fondo pagándole".

Según Heller, "el gobierno anterior nos dejó una inviabilidad como país", al asegurar que "estamos tratando de construir un sendero de salida que

no incluye ninguna de las salidas tradicionales".

Precisó en ese sentido que en el acuerdo con el FMI sellado por Macri "está 25 veces la palabra ajuste", mientras que, en el entendimiento actual "no hay privatización, no hay reforma previsional ni labora" y, "por primera vez, el Fondo habla de una progresividad".

No obstante, el legislador reiteró que "no" está "a favor del acuerdo y no hay nada que festejar; no es algo que uno desea pero estamos en una situación que nos pusieron y no podemos hacer los que no nos damos cuenta".

Respecto a la votación del texto en el recinto, Heller aseguró que el oficialismo está "trabajando para tener el numero necesario".

En torno a la postura de la oposición, el legislador consideró que "hay matices que me permiten suponer que hay una parte de la oposición que va a acompañar, tal vez tapándose la nariz pero con un poco de responsabilidad institucional". (Télam)