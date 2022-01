El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Carlos Heller aseguró hoy que "Argentina quiere pagar" la deuda de 44.000 millones de dólares contraída por la administración de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pero "en condiciones que no impliquen un ajuste en la vida de los argentinos".

"Estamos convencidos que un mal arreglo es peor que un no arreglo. En ese marco hay que ver la reunión del canciller argentino (Santiago Cafiero) en Estados Unidos", indicó el diputado en declaraciones para el Destape Radio.

Cafiero se reunió ayer con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, en un encuentro en el que el funcionario de la administración de Joe Biden expresó "firme apoyo" de la Casa Blanca a las "negociaciones de Argentina" ante el FMI.

En esta línea, Heller opinó que "debemos crecer para tener más recursos para poder pagar la totalidad" de la deuda con el organismo internacional de crédito y consideró que en el marco de las negociaciones la Argentina "no trabaja con la alternativa de no pagar, sino con la alternativa de no ajustar".

Cafiero transmitió en la reunión con su par estadounidense que la Argentina emprendió una senda que pretende consolidar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico sostenible e inclusivo.

Heller se hizo eco de estas opiniones y sostuvo que nuestro país viene de "crecer un 10% en 2021" y el Presupuesto " prevé que el crecimiento siga aumentando para enfrentar los pagos".

"Las discusiones se dan en dos cuestiones, una tiene que ver con la celeridad de la eliminación del déficit fiscal y la otra tiene que ver con las sobretasas", señaló el diputado.

Asimismo, Heller cuestionó las condiciones en las cuales el FMI prestó el dinero al Gobierno de Macri en abril de 2018 : "A la Argentina le deberían haber dado un crédito chico y le otorgaron una cifra increíble, fue un crédito dado fuera de las normas".

El préstamo "fue dado totalmente por fuera de las normas que el organismo tiene y con condiciones de pago imposibles de cumplir", aseveró. (Télam)