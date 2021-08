El diputado nacional y precandidato del Frente de Todos (FdT) a renovar su banca por la ciudad de Buenos Aires Carlos Heller subrayó hoy que "contar con una mayoría parlamentaria" servirá para "poder avanzar en las leyes que hace falta para seguir resolviendo los problemas enormes que tiene el país y que se han agravado debido a la pandemia macrista y luego con la sanitaria".

"El objetivo es sumar presencia en las Cámaras. Un buen resultado en CABA es que renovemos más de los tres diputados cuyos mandatos se ponen en juego en esta elección", sostuvo el exbanquero en diálogo con El Destape Radio.

En la misma línea, el diputado consideró que "en la Legislatura porteña el oficialismo tiene una mayoría que casi le permite prescindir de la oposición, porque con los dos tercios que tienen pueden tomar decisiones de cualquier tipo".

"La idea es tratar que entren una cantidad de legisladores mayor a los mandatos que se vencen. De esta forma vamos a estar en condiciones ponerle un límite a los negocios inmobiliarios que se impulsan desde el Gobierno de la Ciudad", apuntó.

El precandidato dijo que la Ciudad de Buenos Aires "tiene una enorme contradicción entre el nivel de vida de un sector y el resto de la población" y destacó que en la mayoría de los distritos del país, el Frente de Todos se presenta "unido" y con listas únicas.

"Como no hay confrontación interna en nuestro espacio, estamos trabajando con la idea de las propuestas que vamos a presentar de cara a las elecciones generales de noviembre. Contar con una mayoría parlamentaria es para poder avanzar en las leyes que hace falta para seguir resolviendo los problemas enormes que tiene el país y que se han agravado debido a la pandemia macrista y luego con la sanitaria", subrayó.

En ese sentido, el diputado dijo que "hoy hay una cantidad de cosas que están trabadas en el Congreso", y citó como ejemplo la Reforma Judicial, la designación de un procurador general, y los proyectos de la ley de Humedales y Etiquetado Frontal.

"No podemos aprobar una ley como la de Etiquetado Frontal, que no es nada más que una norma de transparencia informativa para que los consumidores sepamos de verdad que tienen los productos adentro cuando los compramos. Tener una mayoría no es convertir al Congreso en una escribanía porque dentro de una coalición existen matices y discutimos los proyectos que se enriquecen con el debate interno", concluyó. (Télam)