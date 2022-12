El abogado laboralista y ex diputado nacional Héctor Recalde dijo que "solo una vez" se reunieron los miembros del Consejo de la Magistratura desde que se le asignó su banca en ese órgano en junio de 2022, a la vez que resaltó que juró y "no" pudo asumir

"Lo que están tratando de hacer que no funcione no es el oficialismo. Yo desde que juré no pude asumir", expresó en diálogo con Antonio Fernández Llorente por el programa "Sin Relato" de la AM 990.

MIRÁ TAMBIÉN Realizarán un nuevo sorteo del programa Mi Pieza para 10 mil mujeres de barrios populares

Recalde, acusó al Poder Judicial de hacer "un avance en incumbencias que no le son propias" luego de que la Corte Suprema estableciera un nuevo fallo para destrabar las últimas designaciones en en el Consejo de la Magistratura, cuya principal función es determinar la designación de los jueces del país

Además, expresó que "no hay nadie que esté por encima (de los tres poderes), pero la Corte Suprema piensa que sí". En las últimas horas, el máximo tribunal ordenó que se tome juramento a los cuatro diputados nacionales designados para representar a la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura, entre ellas la diputada Roxana Reyes (de la UCR), cuya asunción fue rechazada por la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moreau, quien argumentaba que su bloque no representa la verdadera segunda minoría parlamentaria de Diputados. Además, Recalde remarcó que "la Corte es Suprema en orden a la composición del Poder Judicial, pero en la relación interpoderes no está por encima del Poder Legislativo, ni del Poder Ejecutivo"

MIRÁ TAMBIÉN Alberto Fernández: Queremos que la salud llegue a todo el país por igual

Por otro lado, el representante del Frente de Todos destacó que, dentro de la Corte, "el juez Ricardo Lorenzetti firmó en disidencia del fallo". Frente a ese escenario, por último, habló de la consolidación de "un Gobierno de la Corte" y, en contraposición, pidió tratar el proyecto del oficialismo que pretende "ampliar a quince los miembros de la Corte" ya que "el Parlamento tendría la posibilidad de elegir a once personas probas, sino siempre vamos a terminar con el predominio de tres personas" y llamó a "escuchar la voz del pueblo y un plebiscito podría ser una posibilidad". MCD/KDV NA