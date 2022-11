La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, apuntó hoy contra el Poder Judicial que está "comprometido con perdonar asesinos", y llamó a defender a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de quienes "la quieren condenada para que no se presente" a las elecciones de 2023.

"Necesitamos con mucha urgencia hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces que están comprometidos con perdonar asesinos. No sólo perdonan a los que quisieron matar a Cristina. Vienen perdonando desde antes, a los asesinos de nuestras hijas e hijos", remarcó Bonafini durante la marcha N°2326 de las Madres en la Plaza de Mayo.

Este fue el primer jueves que Bonafini estuvo presente en la plaza luego de algunos problemas de salud que sufrió en los últimos meses.

"Los médicos me dejaron venir porque saben que también es parte de mi salud, necesito la plaza para cuidarme, los necesito a ustedes para mejorarme", dijo la dirigente y recordó que "los compañeros que tomaron esta plaza hace tantos años daban la vida por (Juan Domingo) Perón".

En esa línea, señaló que a Cristina Kirchner "le pedimos todo" y preguntó: "¿Somos capaz de darle todo?".

"Tenemos que ser capaces de dar tanto porque ellos saben que es la única que puede ganar, por eso no quieren dejarla libre, ni dejarla sin condenar. No la quieren víctima, la quieren condenada para que no se presente y están haciendo lo imposible", aseguró.

Y apuntó: "Ahora no sé si todos están seguros o se cagan de miedo. El miedo es la peor cárcel. Si las Madres hubiésemos tenido miedo no estaríamos aquí".

Respecto a la Corte Suprema de Justicia, la titular de Madres de Plaza de Mayo llamó a "hacer una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda", donde "demostremos como el 20 y 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido".

"Aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar, pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que cobran unas sumas que dan vergüenza, que tienen mucha plata guardada no se sabe donde ni para quién. Ganan sumas espantosas", denunció, y remarcó que "no son de ahora, vienen de antes comprometidos con los milicos primeros, con los curas después y ahora con la derecha".

Y advirtió: "Si no nos ponemos de pie y enfrentamos a esta basura de gente nos van a seguir, hoy van por Cristina, mañana vienen por nosotros". (Télam)