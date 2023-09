La vicegobernadora electa de Mendoza, Hebe Casado, destacó el triunfo del radical Alfredo Cornejo en las elecciones provinciales y afirmó que "el mendocino es institucionalista, piensa muy bien y no vota cualquier cosa". "La sensación que tenemos es de alegría, de haber tenido el apoyo de la gente en una gestión de dos períodos", sostuvo la ex diputada nacional. En diálogo con Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en Splendid-AM 990, la dirigente del PRO señaló que "la participación fue 10% más en las PASO, así que es un dato bueno". Al ser consultada sobre la derrota de La Unión Mendocina, el espacio que impulsaba a Omar de Marchi como candidato y que contaba con el apoyo de los libertarios, Casado subrayó que "el mendocino es institucionalista, piensa muy bien su voto, no vota cualquier cosa y en esta elección eligió una gestión que conoce cómo trabaja en la provincia". "Nos propusimos hacer una campaña limpia, propositiva con el eje de gobierno basado en los conocimientos que tenemos, haciendo propuestas viables y construyendo sobre lo que ya se había construido, del otro lado hubo un rejunte hecho por De Marchi, de diferentes partidos, incluyendo lo peor del peronismo", indicó la futura vicegobernadora del distrito cordillerano. Y concluyó: "En vez de hacer propuestas se dedicaron a hacer fake news de Cornejo, querían apegarse más al discurso de (el líder libertario Javier) Milei para rascar de ahí". PT NA