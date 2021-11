El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "hay una Argentina que está muy cerca", dijo que se trata del país que "crece a 10 por ciento por año", tal como lo revelan los datos del Producto Bruto Interno (PBI) para el año en curso, y manifestó que esa Argentina "no reniega de la política" pero sí se "avergüenza de los especuladores que gobernaron la Argentina".

"A esa Argentina pongámosla de pie y el próximo domingo votemos por el futuro, digámosle sí a la vida, sí al trabajo, sí a la dignidad, sí a la igualdad de género y a la vida que queremos", manifestó el jefe de Estado en un acto realizado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en Costa Salguero para inaugurar un nuevo edificio del Sanatorio Anchorena Itoiz de Avellaneda de la obra social de ese sindicato.

El Presidente hizo un racconto de las gestiones de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y en ese marco afirmó que "la Argentina seguía avanzando y después vinieron cuatro años trágicos de Macri".

"Lo escucho decir, mientras le arranca micrófonos a los periodistas cuyos preguntas le incomodan, que él el problema de la deuda lo arregla en cinco minutos", expresó al cerrar el acto en el que también habló el titular de UPCN, Andrés Rodríguez, y agregó que "fue el mismo tiempo que necesitó para generar un conflicto que va a durar generaciones de argentinos".

En ese contexto, señaló: "Yo también puedo acordar con el Fondo en cinco minutos, pero nunca más podría mirarlos a los ojos a ustedes".

Y agregó: "Lo que solo puedo hacer en cinco minutos es arrodillarme y cumplir con las exigencias que los acreedores me ponen".

"Pero eso no vine a hacer yo, eso no lo hace un peronista, nosotros los representamos a ustedes, no a los acreedores", destacó el Presidente en el acto en el que estuvieron funcionarios del Gabinete nacional, sindicalistas y representantes de movimientos sociales.

El jefe de Estado señaló que "pasaron esos cuatro años trágicos que nos dejaron con 53 puntos de inflación y 38 puntos de pobreza" y luego "nos cayó la pandemia".

"Hoy tenemos uno de los índices de vacunación más altos del mundo", remarcó y sostuvo que que los argentinos y argentinas son "un pueblo maravilloso, que mil veces se ha caído y mil veces se ha puesto de pie".

En esa línea, pidió: "Pongámonos de pie, recuperemos la confianza en nosotros mismos, hagamos lo que tengamos que hacer para que el trabajo vuelva a existir en la Argentina".

"Hay una Argentina que está muy cerca, la Argentina que crece a 10 por ciento por año", advirtió y manifestó que "es una Argentina que no reniega de la política, que se avergüenza de los especuladores que gobernaron la Argentina".

Por otra parte, expresó su "orgullo" por los "sindicatos y obras sociales" de Argentina y sostuvo que es necesario preservarlos "por el bien de todos los argentinos y de todas las argentinas".

"Estoy orgulloso de nuestros sindicatos y obras sociales, debemos preservarlos por el bien de todos los argentinos y de todas las argentinas", dijo el mandatario.

El titular de UPCN, por su parte, remarcó que en el gremio que encabeza solo tienen "una identidad", que es "el peronismo en las malas y en las buenas", y señaló que "la unidad fortalece la CGT".

"La CGT se encamina a impulsar una acuerdo económico y social que obliga a las partes a un crecimiento sostenido para crear empleo", destacó Rodríguez en el evento en el que se encontraban los titulares de la Confederación General del Trabajo, Carlos Acuña y Héctor Daer, y los sindicalistas Rodolfo Daer, Pablo Moyano, José Luis Lingeri, Armando Cavallieri, Hugo Frutos, Sergio Romero, Sergio Sasia, Roberto Di Próspero, Omar Maturano, Omar Plaini, Pablo Biró, Juan Carlos Schmid y Agustín Amicone, entre otros.

En ese marco, sostuvo que "esta CGT no pretende ser hegemónica, pero los trabajadores son una parte vertebral" y señaló que es el objetivo de la central obrera "sentarnos en la mesa donde se toman las decisiones para reconstruir el país que todos deseamos".

"Somos capaces de remontar un resultado electoral pero también somos capaces de poner energía para gobernar los próximos dos años para superar los problemas que aquejan a nuestro pueblo", sostuvo el titular de UPCN.

Asimismo, expresó: "Señor Presidente, la CGT lo va a acompañar y a no dudar que en 2023 el peronismo seguirá gobernando nuestra querida patria".

En el acto también estuvieron los ministros de Salud, Carla Vizzotti; Justicia, Martín Soria; Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Social, Juan Zavaleta; y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz, entre otros funcionarios.

El gremio destacó en un comunicado que el Sanatorio Anchorena Itoiz de Avellaneda, ubicado en la calle Alsina 174/82, con sus ampliaciones incorporadas recientemente se suma a los otros tres propiedad de UPCN: Anchorena Recoleta, Anchorena San Martín e Instituto Quirúrgico del Callao.

Asimismo, recordó que cuenta con cuatro Centros de Atención Primaria y Consultorios Cemac en la Ciudad de Buenos Aires: Recoleta, Caballito, Montserrat y Microcentro. (Télam)