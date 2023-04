El vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim, sostuvo hoy que tienen "un buen armado político" para las elecciones provinciales del 7 de mayo próximo, y afirmó que la decisión de postularse para diputado provincial en primer término le "dará una representatividad más fuerte" al espacio peronista del frente oficialista Cambia Jujuy.

Primero Jujuy, que agrupa a algunos sectores del peronismo local, se presentará a los comicios con lista propia de candidatos a diputados provinciales, mientras que Cambia Jujuy -con la UCR a la cabeza- conformó su lista junto con el resto de los partidos integrantes de la coalición.

Haquim remarcó que a partir del acuerdo con los distintos partidos y agrupaciones que integran la alianza electoral, "hemos trabajado en toda la provincia y hay un muy buen armado político en todo el territorio con muy buenos candidatos y con gente nueva que vamos incorporando".

En una conferencia de prensa que ofreció a medios locales, consideró también que la fórmula a gobernador y vice de Cambia Jujuy y que está conformada por Carlos Sadir, actual ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, y Alberto Bernis, presidente del bloque de la UCR, "es la mejor que se pudo presentar, es representativa de nuestro espacio".

Por otro lado, Haquim refirió que su candidatura a diputado por el partido Primero Jujuy surge "en función al interés de los compañeros representantes de cada uno de los lugares de la provincia, lógicamente también se decidió para darle más fuerza a nuestro espacio dentro del frente".

En ese sentido, explicó que hubo "una decisión personal pero también de conjunto, como todas las decisiones que tomamos en cuanto a la conformación de fórmulas y otras candidaturas".

"A la gente hay que ir siempre con la verdad y la verdad es que soy candidato a diputado provincial y no sé que vendrá en el futuro pero hoy tengo este compromiso", respondió Haquim a una consulta dejando de lado una eventual candidatura "testimonial".

"Si llegué a este punto voy a cumplir con lo que la gente me pide que haga, no voy a hacer una cosa que no corresponda", recalcó.

En las elecciones del 7 de mayo en Jujuy competirán seis frentes electorales y un partido provincial, los cuales presentaron la semana pasada sus listas de candidatos para gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, intendentes, concejales, vocales de comisiones municipales y convencionales constituyentes. (Télam)