El ex ministro de Salud Adolfo Rubinstein encabezará finalmente la lista de Adelante Ciudad, el espacio de radicales disidentes que competirá en las primarias (PASO) de Juntos por el Cambio a pesar del intento del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de evitar esa tercera opción. Fuentes del espacio confirmaron a NA que Rubinstein ocupará el primer lugar de la lista de precandidatos a diputados nacionales junto a la pedagoga Mónica Marquina, coordinadora de la agrupación Padres Organizados que tuvo un rol activo en la pelea judicial por retomar las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, suspendidas por la pandemia. De esta manera, la lista de Adelante Ciudad se medirá en las PASO del 12 de septiembre con la boleta que encabezará María Eugenia Vidal -con el respaldo de Rodríguez Larreta- y con la del economista Ricardo López Murphy, que se sumó a la coalición. Por estas horas se evalúa el reparto del resto de los lugares de la nómina y se especula que el actual diputado nacional de la UCR Facundo Suárez Lastra vaya en el tercer escalón, mientras que estaría descartado que el actor Luis Brandoni, una de las figuras de este espacio, integre la lista en un lugar "entrable". Los otros lugares de la lista se repartirán entre los dirigentes Ana Lía Etchegaray, Andrés Borthagaray, Galo Soler Illia, Ivana González, Martín Scotto y Virginia Vassel, según una comunicación difundida por Adelante Ciudad. Al confirmar su presentación en los comicios, los dirigentes del espacio indicaron que "es el momento de ensanchar las bases de sustentación de Juntos por el Cambio" y que Adelante Ciudad "busca ejercer su derecho a participar de las primarias con el orgullo de proponer a personas honestas y comprometidas con cuestiones relevantes" como la "salud, educación, ciencia,tecnología, arte, cultura, lucha contra la corrupción, derechos humanos". "Somos uno de salud, una de educación, uno de derechos humanos, una de urbanismo, uno de ciencia, una de cultura, uno de política. Así fuimos armando esta lista. No nos creemos ni mejores ni peores, pero sabemos que juntos y con mucho esfuerzo salimos adelante", enfatizaron. Y en el mismo sentido, agregaron: "Queremos una política transparente. Las PASO enriquecen nuestra democracia, permiten que la gente elija y haga su aporte para conformar la mejor lista para votar en las elecciones generales". Durante los últimos días hubo varios intentos por parte de Rodríguez Larreta para evitar la presentación de esta lista ante el temor de una mayor dispersión de votos dentro de Juntos por el Cambio debilite a Vidal. Además, en el marco de su proyecto nacional, Larreta busca contar con representación propia en la Cámara de Diputados y la presentación de Adelante Ciudad amenaza con incorporar a la lista final que competirá en las legislativas a dirigentes radicales que no responden a él ni a la conducción local de la UCR. PS/MG/OM NA