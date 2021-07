Ocho listas competirán en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 12 de setiembre en Córdoba, que este año renovará 9 diputados y 3 senadores nacionales, mientras Juntos por el Cambio (JxC) demoraba un acuerdo y seguía deliberando sobre la hora del cierre de nóminas.

En el Frente de Todos (FdT), la lista para senadores está encabezada por el actual senador Carlos Caserio y la diputada nacional Gabriela Estévez.

Caserio se desempeñó en varias áreas de las gestiones de gobierno del fallecido José Manuel de la Sota y del actual mandatario, Juan Schiaretti.

Además, fue presidente del Partido Justicialista (PJ) provincial hasta el año pasado, cuando renunció luego de pasar a militar al Frente de Todos.

En tanto, Estévez es presidenta de la Casa Patria en Córdoba y anteriormente se desempeñó como delegada regional de la Anses local.

Para diputados, el primer lugar es para el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill, y en segundo lugar la dirigente peronista de la ciudad de Córdoba Olga Riutort.

El funcionario nacional en 2019 fue electo intendente de la ciudad de Villa María, actualmente en uso de licencia en esa función, además fue rector de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) y se desempeñó también como presidente del Comité Interuniversitario Nacional (CIN) y secretario de Políticas Universitarias de la nación.

En tanto Riutort fue diputada nacional por San Juan, concejal y candidata a intendente por la capital de Córdoba, además de cumplir distintas funciones en el Gobierno local.

La alianza de Hacemos por Córdoba (HxC), que lidera el gobernador Juan Schiaretti y tiene como principal socio al PJ, impulsa para el Senado la esposa del mandatario local, la diputada nacional Alejandra Vigo, secundada por el actual ministro de Industria, Comercio y Minería local, Eduardo Accastello.

Vigo fue titular del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (Sacra); concejal capitalina y también ocupó funciones en distintas áreas del Gobierno local.

En tanto, Accastello fue intendente de Villa María por tres períodos y candidato a gobernador por el Frente para la Victoria en 2015.

Hasta poco antes de la medianoche no hubo anuncios sobre la lista de diputados, aunque trascendió que sería encabezada por la legisladora provincial, Natalia de la Sota, hija del ex mandatario provincial.

A minutos de la hora fijada para el cierre de listas, Juntos por el Cambio seguía en medio de febriles negociaciones para la conformación de las listas.

En el Frente de Izquierda Unidad, tres listas competirán en las internas: el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST); el Partido Obrero y la alianza Partido de los Trabajadores (PTS) - Izquierda Socialista (IS).

Para senadores competirán Raúl Gómez (vicedecano de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba); Emanuel Berardo (dirigente político); y Laura Vilches (docente y ex legisladora provincial).

Para diputados lo harán Luciana Echevarría (legisladora provincial); Soledad Díaz (ex legisladores provincial) y Liliana Olivero (ex legisladora local y ex candidata a gobernadora).

El espacio del Nuevo MAS impulsa para la cámara alta nacional a Eduardo Mulhall (ex candidato a gobernador por el Nuevo Mas) y para la cámara baja a Julia Di Santi (trabajadora social).

Encuentro Vecinal Córdoba promueve para el Senado a Juan Pablo Quinteros (Concejal capitalino y ex legislador provincial por el Frente Cívico y Cambiemos).

Para diputados lleva a Aurelio García Elorrio (legislador provincial, titular del Portal de Belén para la mamá sola).

El Partido Demócrata inscribió para senador a Roque Fernández ( ex ministro de Economía de la Nación y ex titular del Banco Central de la República Argentina) y para diputados a Mery Lunge (empresaria).

La coalición de Unión Popular Federal presentará internas con cinco listas que integran los sectores de Compromiso Ciudadano, Libertarios y NOS, Fraternidad, Alianza Federal y la Libertad Avanza.

Los candidatos a senadores son: Daniel Giacomino, Agustín Spaccesi, Eduardo Giaimo, Víctor Ferrazano y Julio César Pérez.

Para diputados competirán: María del Carmen González, Daniel Welmer, Víctor Taborda, Ariel Luque y Rubén Peteta.

Córdoba renueva 9 bancas de diputados nacionales y 3 de senadores: de las bancas que cumplen mandato, 5 corresponden a JxC, 3 al schiarettista Hacemos por Córdoba y 1 del Frente de Todos.

En el Senado dos bancas son de JxC y 1 del FdT.

Por el FdT cumple mandato Pablo Carro; en JxC dejan sus bancas Brenda Austin, María Soledad Carrizo y Diego Mestre (UCR); Héctor Baldassi y Gabriel Frizza (PRO); Paulo Cassinerio, Gabriela Márquez y Alejandro Vigo (Hacemos por Córdoba-Córdoba Federal).

En el Senado terminan su período parlamentario en JxC, Ernesto Martínez (Frente Cívico) y Laura Rodríguez Machado (PRO) y Carlos Caserio (FdT). (Télam)