(Por Marcelo Cena, enviado especial) El diputado del Parlasur (FDT) y secretario general del Movimiento Octubres, Gastón Harispe, repudió hoy la "violencia" de la que fue víctima ayer, junto a otros manifestantes, en el marco de la Séptima Marcha por la Soberanía al Lago Escondido y advirtió que "se generó una persecución que podría haber sido una tragedia".

"Se generó una persecución que podría haber sido una tragedia por la violencia desatada. Retrocedimos dispersos. A mi me pegaron con algo en la sien que me dejo desvanecido en el piso. Me logré levantar y me pegaron desde todos los flancos a pie y con caballos", relató a Télam Harispe.

De esta forma, el diputado se refirió al ataque cometido ayer por empleados del magnate británico Joe Lewis contra militantes en el marco de una nueva marcha al ingreso al Camino del Tacuifí, uno de los accesos a Lago Escondido, en la provincia de Río Negro.

"Mientras la columna de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca) y organizaciones estaban sobre la ruta 40, la banda de sicarios paramilitar de Joe Lewis custodiaba la entrada enrejada del camino publico Tacuifí", recordó el legislador sobre los momentos previos al ataque.

MIRÁ TAMBIÉN El Gobierno rechazó reformar la Corte por Decreto, mientras el Congreso esté funcionando

"Un grupo entramos por atrás a través de otro camino público llamado Huella Andina, entrando por sus espaldas a 500 metros. Cuando nos acercamos para charlar y salir por la entrada principal cerrada, fuimos recibidos con una pedrada", contó.

Fue en ese momento que se produjo la persecución que terminó con varios heridos. Según detalló Harispe, posteriormente llegaron policías y el comisario "todos sin armas, transportados por los mismos agresores".

"Una ambulancia logró entrar por el camino vecinal cerrado y trasladarnos en dos tandas", afirmó sobre el final de la represión.

Y concluyó: "El millonario inglés Joe Lewis gobierna el territorio rionegrino a través del aparato judicial y la policía". (Télam)