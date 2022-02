El Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contraalmirante Juan Carlos Daniel Abbondanza, encabezará mañana en la base naval de Puerto Belgrano el acto de entrega y recepción del Comando de la Flota de Mar, informaron hoy fuentes de la Armada.

La ceremonia se llevará a cabo a partir de las 11 en la plaza de armas "Capitán de Fragata Sergio Raúl Gómez Roca" ubicada en la base naval de Puerto Belgrano, próxima a Punta Alta.

Fuentes navales señalaron que "durante el acto asumirá el nuevo cargo como Comandante de la Flota de Mar el contraalmirante Carlos María Allievi en lugar del contraalmirante Jorge Juan Siekan".

"Entre las principales actividades que realizan las unidades de la Flota de Mar se encuentran el control de los espacios marítimos y la custodia, los ejercicios conjuntos y combinados y la participación de las misiones de paz", agregaron.

MIRÁ TAMBIÉN Gobierno de Santa Cruz ofreció a docentes 22,4% de aumento para el primer semestre

---

Río Negro: juró la nueva ministra de Desarrollo Humano

Click to enlarge A fallback.

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, tomó hoy juramento a la nueva ministra de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria provincial, Natalia Reynoso.

La nueva ministra reemplaza a Juan José Deco, que sufrió un grave accidente automovilístico en diciembre pasado y se encuentra desde entonces rehabilitándose en una clínica de Buenos Aires.

MIRÁ TAMBIÉN La Corte de Santa Fe anuló declaración de inconstitucional de la inmunidad de proceso legislativa

Carreras manifestó que la nueva ministra "es una mujer con trayectoria, con formación, con experiencia que afrontó distintas situaciones en territorio, acostumbrada a dialogar con los intendentes, con las organizaciones, a abordar conflictos normales en una sociedad y además es una persona muy leal y muy trabajadora".

"Si sentí una profunda emoción es por el agradecimiento que siento hacia ella, y por el ministro Deco y la circunstancia, pero es un día muy optimista, es bueno que sigamos sumando mujeres", aseveró.

Además, enfatizó: "Natalia se formó con nosotros en Juntos Somos Río Negro, creció junto al espacio, y ahora tiene la oportunidad de un cargo tan importante. Va a ser una continuidad del trabajo que ya se venía realizando en un Ministerio muy ordenado".

Reynoso sostuvo que "vamos a poner todo el compromiso y el trabajo; sabemos que la vara está alta y no va a ser fácil, ya que Deco dejó un ministerio muy ordenado y un gran equipo de trabajo".

"La prioridad es sostener la trazabilidad y apostar a una continuidad para llegar a todos los y las rionegrinas que más lo necesitan", completó la funcionaria.

Reynoso tiene 48 años, es abogada y oriunda de General Roca.

---

Mendoza: Suárez pidió laudo presidencial por Portezuelo del Viento

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, presentó un nuevo pedido de laudo presidencial por Portezuelo del Viento ante el Ministerio del Interior, donde resaltó la necesidad y la importancia de que el Presidente de la Nación laude con el fin de que la obra se pueda adjudicar con garantías jurídicas.

En la carta enviada al Ministerio del Interior dijo que "ha transcurrido el suficiente tiempo desde la reunión del Consejo de Gobierno y se ha presentado toda la documentación necesaria".

Suárez solicitó que "se disponga la inmediata remisión de todas las actuaciones al Presidente de la Nación para que en su carácter de árbitro emita el laudo pertinente en el plazo de 30 días".

Suárez mantuvo una reunión con intendentes y legisladores nacionales justicialistas (que en Mendoza son la oposición), para contar con ese aval ante su nuevo pedido, con el objetivo de que la obra multipropósito Portezuelo del Viento avance y se pueda adjudicar con garantías jurídicas.

Recordó que la adjudicación "generará empleo, energía y desarrollo", y sostuvo que sería un "desatino tener los fondos inmovilizados, causando de este modo un grave perjuicio al desarrollo de Mendoza y el país".

Mendoza recibió en enero el décimo desembolso de fondos por el proyecto por unos US$52 millones. Así, la provincia acumula US$ 371.562.375 en el fideicomiso constituido para la construcción de la central hidroeléctrica y obras anexas, de un total de U$S1.023.362.922.

La obra, además de generar 3.500 puestos de trabajo, prioriza la mano de obra local, y presenta estudios de impacto ambiental realizados por las universidades de La Plata, del Litoral, de Cuyo y Tecnológica Nacional.

Los gobernadores de cuatro de las cinco provincias que integran el COIRCO (La Pampa, Río Negro, Neuquén, y Buenos Aires) solicitaron un nuevo estudio de impacto ambiental y audiencias públicas para aprobar su realización.

Suárez quiere evitar esos nuevos estudios al considerar que dilatan el comienzo de las obras y por ello solicita el laudo presidencial.

---

Guardavidas de Pinamar anunciaron paro total el viernes

La Asociación de Guardavidas de Pinamar anunció que el próximo viernes hará un paro total de las actividades en los casi 50 balnearios y paradores que integran el sector privado de la costa de ese distrito bonaerense para exigir "el cumplimiento de los acuerdos paritarios".

Ese acuerdo establecía que se "garantizaba todos los puestos de trabajo hasta el 10 de abril próximo", recordaron.

Fernando Espinach, secretario de la Asociación, explicó a Télam que "a raíz de que la comuna de Pinamar intenta incumplir con el período mínimo de servicio de Guardavidas que firmaron en el Convenio Colectivo de Trabajo, desacatando la orden expresa dictada por la Autoridad Provincial, que manda a corregir la situación de forma urgente, resolvimos en asamblea llevar a cabo un paro a partir del próximo viernes en el distrito de Pinamar".

Y aseguró: "Hasta el momento vienen fracasando las diferentes audiencias que se vienen realizando ante el Ministerio de Trabajo ya que el municipio no quiere dar el brazo a torcer. Si bien mañana tenemos una nueva audiencia hemos resuelto en asamblea llevar a cabo la medida de fuerza".

"Es inaceptable que a la fecha aún no se encuentre resuelto este tema y continúe la dilación intencionada de dar cumplimiento a los parámetros mínimos de seguridad: Uno de ellos es que hay 17 balnearios que no cuentan con el segundo guardavidas, y otro que los guardavidas municipales no todos tienen los 150 días asegurados como corresponde", explicó Espinach.

Aclaró que "no se está discutiendo dinero" sino "es una cuestión de ellos de no querer cumplir con el convenio de trabajo, paritario y de la Ley que es con que todos los trabajadores tienen que tener 150 días de trabajo".

Afirmó que la comuna de Pinamar tiene "un presupuesto para 180 personas y son 127 guardavidas municipales"; es decir, "tiene presupuesto sobrado".

"Comienza marzo y el municipio quiere recortar con algunos guardavidas, porque ellos entienden que vendrán menos turistas; pero cuando se hizo el ultimo arreglo paritario hicimos hincapié con que más que porcentaje queríamos que nos garanticen que todos tendrían trabajo hasta el 10 de abril y nos habían dicho que sí; y ahora vienen con que quieren recortar algunos guardavidas y no lo vamos a permitir", finalizó. (Télam)