El vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim, indicó hoy que el frente Cambia Jujuy buscará renovar el respaldo de los jujeños en las elecciones del 7 de mayo, y llamó a "votar a conciencia y responsabilidad" porque, de lo contrario, "se eligen gobiernos que no funcionan".

En rueda de prensa, el referente peronista de la alianza oficialista señaló que el espacio aspira a lograr “un porcentaje de votos superior al que tuvo en la elección anterior” (que fue del 43,76%) y por ello “tenemos plena confianza en que la gente nos estará acompañando nuevamente”.

Haquim, vicegobernador desde 2015, apoyará este año el binomio que integran Carlos Sadir, actual ministro de Hacienda y Finanzas) y Alberto Bernis (presidente del bloque de diputados de la UCR), los candidatos a gobernador y vice por Cambia Jujuy.

"Mucha gente no está involucrada en el tema electoral no ocurre solo en esta elección sino que ocurre siempre y hay que motivarla, motorizarla para que elija bien", aseveró.

Y agregó: "Con su apoyo a esta fórmula queremos dar continuidad al proyecto, ellos son candidatos que decidimos que van a representarnos”.

Haquim se presentará en esta elección como candidato a diputado provincial en primer término por el partido Primero Jujuy, que forma parte del Frente Cambia Jujuy, mientras que Morales integrará la lista de convencionales constituyentes, ya que este año se pretende discutir la reforma de la Constitución provincial.

“Voy a estar en el Frente Cambia, he dado mi palabra y la voy a sostener hasta los tiempos en que duren los acuerdos, mientras tanto voy a seguir siendo peronista, eso no lo voy a cambiar”, sostuvo Haquim, al ser consultado sobre el futuro de la alianza que conforma con el radicalismo jujeño y otros partidos políticos.

Por otro lado, respecto a las impugnaciones de las que fueron objeto algunas candidaturas, entre ellas a gobernador del senador nacional Guillermo Snopek (Frente Unidad por Jujuy) y del exintendente de Perico Luciano Demarco (VIA + Libertarios) -ambos fueron reemplazadas por otros nombres-, manifestó ser “respetuoso de las instituciones".

"No me gustan todas estas cosas que son fuera de lugar, lo que sí me atengo es a lo que fija la justicia, a las normas y lo que se decida hay que respetarlo”, sentenció.

También refirió que los electores son los que "deciden con su voto a sus representantes" por un periodo de cuatro años y por lo tanto "deben hacerlo con responsabilidad".

“Las cuestiones por la que estamos pasando genera lo que se conoce habitualmente como el voto bronca o voto castigo, y hay que decirle que no tienen que actuar de esa forma porque en definitiva termina siendo el castigo para ellos mismos”, aseguró.

En las elecciones del 7 de mayo en Jujuy competirán seis frentes electorales y un partido provincial, los que presentaron la semana pasada sus listas de candidatos para gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, intendentes, concejales, vocales de comisiones municipales y convencionales constituyentes. (Télam)