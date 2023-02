Los más de tres años transcurridos desde que el radical Rodolfo Suárez asumió como gobernador de Mendoza no han sido buenos para la provincia, según afirma Noelia Barbeito, precandidata a vicegobernadora por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), secundando a Lautaro Jiménez en la fórmula.

Barbeito dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre la situación de la provincia. Subrayó que durante la administración de Suárez “ha crecido enormemente la desigualdad” y que el gobierno provincial actúa como “vocero” de sectores de poder económico.

Escuchá la entrevista:

–¿Qué análisis pueden hacer, desde el FIT, de la gestión de Rodolfo Suárez al frente del Ejecutivo provincial?

El gobierno de Suárez asumió en un momento muy particular de la provincia, que fue en 2019, y allí, ni bien asumió, lo hizo pensando que la gente lo había votado con un cheque en blanco y lo hizo queriendo modificar la 7722, que es la ley que en la provincia de Mendoza protege de la megaminería contaminante, prohíbe el uso de cianuro y otras sustancias químicas contaminantes de nuestra agua. En diciembre de 2019, entre gallos y medianoche, en un acuerdo con el PJ, conocida en su momento como el pacto Sagasti-Suárez, quiso modificar esta ley y fue duramente derrotado por una movilización, una pueblada podríamos decir, enorme, en todas las calles de Mendoza y en cada una de las ciudades. Luego de eso, recuerdo que en 2020, en plena pandemia, él quiso modificar la Ley de Educación provincial, haciendo una ley de educación a la medida de algunos grupos económicos, y también fue ampliamente derrotado por movilizaciones enormes en las calles de Mendoza. A partir de allí, empezó a ser un gobierno directamente vocero de algunos intereses económicos, que en la pandemia vieron acrecentadas sus ganancias enormemente, que fueron grandes grupos bodegueros, grandes grupos empresariales que sacaron ventaja de la pandemia mientras crecía la desigualdad.

Para ir más al grano, lo que nosotros desde el Frente de Izquierda sostenemos es que durante todo este último período ha crecido enormemente la desigualdad en nuestra provincia, donde hay empresarios multimillonarios, ricos, también una casta política rica, como dice mi compañero Lautaro Jiménez, mientras las penurias que sufre el pueblo trabajador siguen acrecentándose. Lo que es muy importante y destacable es que estas penurias que sufre el pueblo trabajador no han sido aceptadas sin más, agachando la cabeza, sino que hemos visto durante estos años huelgas históricas, como ha sido la de los vitivinícolas, con el paro del año pasado y las movilizaciones de este año, y mi compañero Lautaro Jiménez ha estado allí, en primera línea, acompañándolas. Así es que, bueno, crecimiento de la desigualdad, pero también una Mendoza profunda, que habla y se hace escuchar, serían las características de este gobierno de Suárez.

–¿Cuáles son estas penurias que atraviesa el pueblo trabajador de Mendoza?

La provincia es conocida por sus vinos: es la tierra del sol y del buen vino. Ahora estamos próximos a llegar a la vendimia, donde vemos que las llamadas fuerzas vivas de la sociedad se reúnen, almuerzan, cenan, desayunan, se la pasan de reunión en reunión, y los únicos ausentes allí son los trabajadores. El bajo salario que están sufriendo los trabajadores de la provincia, tanto los trabajadores privados de los sectores de las bodegas, como trabajadores estatales. La docencia: yo soy docente y Lautaro Jiménez también es maestro de escuela primaria, y vemos cómo permanentemente han sido atacados por este gobierno, maltratándolos realmente con los dichos que siempre han tenido. En Mendoza está el ítem aula, donde, si aquel docente que no está frente al aula, ya sea porque está enfermo de cáncer o por cualquier otro problema, es castigado cobrando mucho menos.

Y también la situación de la vivienda. Mendoza es una provincia que ha crecido mucho en sus contrastes. Vemos cómo algunos sectores, las bodegas boutique por ejemplo, que cobran en dólares, donde va la gente y pasa la noche allí, salen millonadas, pero después sus trabajadores no pueden ni siquiera comprar el vino que producen.

Y bueno, también otras problemáticas que no escapan a lo que pasa en el resto del país, porque tanto en el gobierno nacional como en el gobierno provincial lo que hay es política de ajuste, ¿no? Ajuste en el Estado, la inflación que no para. Y otra problemática también tiene que ver con la situación de las mujeres, los femicidios, que no se han tomado en ningún lugar del país las medidas de emergencia que ameritaría la situación.

–Por lo que comenta, y de acuerdo a este análisis que está realizando, el gobierno provincial no parecería ser un gobierno de puertas abiertas, un gobierno abierto al diálogo.

Lo que muchas veces sucede es que los gobiernos terminan transformando a la Legislatura o los Concejos Deliberantes directamente en escribanías, donde aplican sus mayorías automáticas para sacar las leyes que les son convenientes. Lo que sí hay que decir es que, cuando hay oposición del pueblo, allí no les resultan tan fáciles las cosas, ¿no?, como como ha sido con las veces que ha querido modificar la Ley de Educación o la Ley 7722 que nos protege de la megaminería. Pero es permanentemente. La entrega de tierras a grupos económicos para que las exploten. En el sur de nuestra provincia, en la cordillera, está El Azufre, que es un lugar exclusivo, al que solamente se pueda llegar vía aérea, para que algunos sectores hagan esquí. Bueno, les han entregado hectáreas y hectáreas de tierra a pequeños grupos económicos, y ahora hay un gobierno que está horrorizado porque se les quieren entregar algunas tierras a pueblos originarios, a los mapuches. Entonces vemos a algunos sectores falseando la historia, haciendo propaganda más que historia, para decir que allí no había esos pueblos originarios.

Bueno, es un gobierno donde el autoritarismo y creerse dueños de la provincia es un signo bastante importante, pero que, por suerte, ha tenido oposición.

–En este contexto, ¿cómo se está preparando el FIT para las elecciones, con qué expectativa?

En Mendoza este año va a haber muchísimas elecciones, porque desdoblan muchos municipios, desdobla la provincia y después son las elecciones nacionales. Sin pensarlo demasiado, uno podría decir: oh, bueno, es una mayor participación democrática. Pero en realidad de lo que se trata es de mayor especulación y de una manipulación del acto electoral para favorecer a determinadas fuerzas políticas. Y otra de las maniobras que también vemos que hacen estos partidos es presentar franquicias electorales, esto es decir, presentar otros partidos como si fueran algo nuevo, cuando en realidad el día después de las elecciones estos partidos, que aparecen como independientes o se quieren presentar como supuestas terceras fuerzas y alternativas, al día siguiente de ganar uno o dos diputados, terminan siendo cooptados por las grandes coaliciones electorales, que son el PJ y la UCR en la provincia, y terminan llevando agua para su molino. Esto pasó con José Ramón, ha pasado también con el Partido Verde, ha pasado con varios de los actores políticos que hemos visto en nuestra provincia.

Nosotros nos estamos preparando, entonces, para una campaña con esta dificultad, que en un sentido tiene que ver con desenmascarar a estas supuestas fuerzas alternativas que se presentan como independientes, planteando que no tienen nada de independientes. Y nosotros queremos presentarnos a estas elecciones denunciando la desigualdad que existe en la provincia, pero también expresando la fuerza que empezó a surgir durante todos estos últimos años en la provincia. Como te decía, el paro de los vitivinícolas, que fue algo totalmente novedoso, que estuvo Lautaro allí acompañando a las puertas de las bodegas; contratistas de viñas, también, que se han movilizado; los sectores de la educación. Nosotros, como siempre lo hemos hecho desde el FIT, con Nicolás del Caño y Myriam Bregman, es presentarnos como una alternativa para todos esos sectores de trabajadores, llevar esa fuerza adelante y que esa voz logre tener representación dentro de la provincia, para que los gobernantes no se piensen que tienen un cheque en blanco para seguir ajustando y haciendo de las suyas, ¿no? Realmente lo que se necesita es dar vuelta la situación de Mendoza y poner las cosas donde tienen que estar.