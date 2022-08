El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Itai Hagman abogó hoy por una "política de transferencia de ingresos para los sectores más vulnerables", al advertir que "no alcanza solamente con la estabilización de la macroeconomía".

"Se necesitan políticas específicas para que mejoren los ingresos, por ejemplo lo que se hizo con los jubilados fue una política concreta", señaló Hagman sobre el aumento por movilidad del 15,53 % anunciado la semana última por el ministro de Economía, Sergio Massa.

En declaraciones a Futurock, el legislador planteó que "con los trabajadores formales hay que tomar alguna medida, como establecer aumentos por suma fija. Y para sectores vulnerables planteamos políticas de transferencia de ingresos. Para que los ingresos le ganen a la inflación hay que tomar medidas, no alcanza solamente con la estabilización de la macroeconomía".

Para Hagman, "si logramos que una parte del ahorro del subsidio vaya a una política de transferencia de ingresos para los sectores más vulnerables no solo encontramos una fuente de financiamiento para esa política sino que hacemos más progresivo el gasto".

MIRÁ TAMBIÉN Inauguran mañana la nueva sede del Comité de Italianos en Buenos Aires

El integrante del Frente Patria Grande celebró los recientes cambios en el Gabinete con la llegada de Massa, aunque advirtió que "se debe estabilizar la economía pero no a costa del ingreso de la gente, en particular de los sectores más vulnerables".

"Si no hay una política para ese sector vamos evaluar abrirnos del bloque del FdT. Eso no significa que nos vayamos del Fdt, porque el principal objetivo es que no vuelva a gobernar la derecha", aclaró.

Si bien inicialmente el Frente Patria Grande había planteado que resolvería su continuidad dentro del bloque de diputados del FdT, la legisladora Natalia Zaracho anunció que los debates se darían dentro de la coalición oficial. (Télam)