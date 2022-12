El diputado del Frente de Todos (FdT) Itai Hagman afirmó hoy que la oposición y la Corte Suprema de Justicia buscan aplicar una "fuerte política de deslegitimación de las instituciones republicanas democráticas" y acusó al máximo tribunal de "jugar políticamente" por el fallo a favor de la ciudad de Buenos Aires sobre los recursos coparticipables.

Hagman opinó, no obstante, que la decisión del máximo tribunal "no resuelve la discusión de fondo" y reiteró que "está jugando políticamente, después de haber quedado expuestos de que no son una Justicia independiente".

"Es importante que tratemos de conectar los hechos y ver cuál es la película. Estamos en un país en donde casi matan a la vicepresidenta (Cristina Fernández), la condenan y prácticamente la llevan a una situación de virtual proscripción", expresó el legislador en diálogo con El Destape Radio.

Para Hagman, "hay que empezar a hablar de la situación institucional del país" e indicó que "la discusión en Argentina es si vamos a un país democrático o un país de mafias".

Respecto a la última sesión fallida por falta de quórum, Hagman señaló que el "Congreso no funciona por una decisión política de la oposición", y recordó que "había pasado lo mismo hace dos semanas" cuando Juntos por el Cambio (JxC) "bloqueó la sesión en la que se iba a aprobar la nómina de integrantes de la Cámara baja para el Consejo de la Magistratura".

El legislador planteó que la oposición y la Corte Suprema de Justicia buscan aplicar una "fuerte política de deslegitimación de las instituciones republicanas democráticas".

En cuanto al orden interno de FdT, Hagman señaló que "dentro de la coalición cada uno representa ideas y sectores distintos", y analizó que "hoy tenemos una economía más grande que la de 2019 y todavía tenemos algunos puntos de pobreza por encima". (Télam)