La página de internet de Unión por la Patria fue hackeada hoy por atacantes anónimos que cambiaron el nombre del sitio y subieron allí mensajes contra el candidato presidencial del espacio, Sergio Massa. El ataque cibernético ocurrió este viernes pasadas las 13 y duró unos minutos en los que los atacantes le cambiaron el nombre del sitio web del partido oficialista a "Unidos por la falopa". "Si Milei aparece muerto en el toilete... yo no fui", fue uno de los mensajes que los atacantes virtuales escribieron, acompañado con una caricatura de Milei en la que se puede ver al candidato libertario con una motosierra. "Sergio, los respiradores de Messi, dónde están (?", fue otro de los mensajes que aparecieron, haciendo referencia a los respiradores que había donado el jugador, fueron abandonados en un depósito del aeropuerto, y hasta el momento no hay novedades. Finalmente, en menos de una hora, se levantó parte del hackeo y la página web volvió a su funcionamiento habitual, si bien la búsqueda en Google quedó afectada por una serie de mensajes ofensivos, que no se habían logrado resolver. "Hacked By FREE KAKERS GROUP", era el mensaje que aparecía al buscar este viernes la página de UxP en Google

Debido a que estas formas de hackear son muy sofisticadas, hasta el momento no se sabía quién o quienes están detrás de los ciberataques, perpetrados a dos días del balotaje

SPC/MG NA