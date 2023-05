El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz consiguió hoy su reelección en la gobernación de Salta con un cómodo triunfo en el que obtuvo más el 47,52 por ciento de los votos, según se confirmó tras un veloz escrutinio provisorio en el que en menos de dos horas se habían contado los sufragios emitidos en el 99,94 de las mesas habilitadas.

Sáenz (Alianza Gustavo Gobernador) consiguió 47,52 por ciento, mientras el postulante de Juntos por el Cambio Miguel Nanni obtuvo obtuvo el 17.26 por ciento. En tercer lugar se ubicó Emiliano Estrada (Frente Avancemos) con el 16,17 por ciento.

Confirmado su amplio triunfo, Sáenz agradeció al pueblo de Salta por acompañar su gestión como mandatario, llamó a la unidad nacional y pidió a los dirigentes que “dejen de echarse la culpa unos a otros y busquen una solución para la gente”.

“Se construye desde el amor”, dijo Sáenz, quien señaló que el pueblo de la provincia “hoy se cobijó en el poncho salteño, que nos abriga desde que nació la Patria”.

El mandatario habló esta noche, en el Hotel Alejandro I, de la capital salteña, tras ganar su reelección por 30 puntos de diferencia sobre el diputado nacional Miguel Nanni, que era el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio.

"Gracias a todos y cada uno de los que hicieron posible que podamos seguir cumpliendo los sueños de muchos salteños", expresó Sáenz, quien recordó que "tres años y medio atrás llegábamos con muchos proyectos y nos sorprendieron realidades dolorosas".

En este sentido, agregó que "no nos quedamos quietos, seguimos trabajando en este gran frente que se inició en 2015, con dirigentes de mucha valía, de diferentes signos políticos".

"Que esto sirva para que a nivel nacional vean que se puede opinar distinto, para que terminemos de una vez por todas con esa lógica de amigos-enemigos, y que busquemos los puentes que nos unen, que son las necesidades de la gente", sostuvo el gobernador.

Luego, acotó que "por eso, diez gobernadores de distintos signos políticos decidimos trabajar en conjunto, para terminar con las asimetrías e injusticias que existen desde que nació la Patria con este norte olvidado", porque "primero está la Patria".

"La vida nos enseña que no se gana y se pierde, sino que se aprende de los triunfos y de las derrotas", dijo, y afirmó: "Me llevo el amor de ese pueblo, que hoy ratifica mi trabajo, mi esfuerzo, mi compromiso y el de todo el equipo que me acompaña".

Sáenz comentó que "hemos tenido una campaña con noticias falsas, injurias, calumnias, pero no nos importa, porque tenemos bien en claro hacia dónde vamos" y resaltó: "No hay líderes mesiánicos, ni hombres y mujeres que se las saben todas, que tienen la verdad absoluta".

Por ello, llamó a "la unidad nacional", en consonancia con "un pedido que hizo hace poco Esteban Bullrich, que viene peleando por su vida pero que quiere un futuro mejor para sus hijos y sus nietos".

"A esos 5 o 6 dirigentes, siéntense en una mesa y hagan algo por el pueblo y por la Patria. Dejen de pelear por el cargo, por mantener una cuota de poder", enfatizó el mandatario salteño, quien agradeció a "todos los que participaron de esta gran elección, porque así se nutre y crece la democracia".

Finalmente, instó a seguir trabajando en Salta, "poniendo el corazón por sobre todas las cosas, con humildad, con grandeza y humanidad".

En un ágil escrutinio, por el sistema de Boleta Única Electrónica, y escrutadas el 99,94% de las mesas habilitadas, Sáenz obtuvo 337.351 votos, que implican el 47,52%, seguido por Nanni, que logró 122.533 votos, o sea, un 17,26%.

En tanto, el diputado nacional Emiliano Estrada, del frente Avancemos, alcanzó 114.792 sufragios, que significan un porcentaje de 16,17 por ciento, seguidos de los frentes kirchneristas Entre Todos, que postulaba a Walter Wayar, con un 5,14% de los sufragios; y Salta para Todos, que llevaba a la también diputada nacional Verónica Caliva, con el 2,90% de los votos.

La elección, que se desarrolló con absoluta normalidad, contó con una participación del 69,56%, en una jornada tranquila y cálida, en la que el clima acompañó con sol a pleno y cielo despejado.

A los pocos minutos de confirmarse el triunfo de Saénz, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, saludó al gobernador de Salta por lograr su reelección en los comicios realizados en esa provincia.

"Vamos a seguir trabajando de manera federal para el desarrollo productivo de la provincia", dijo De Pedro en su cuenta de Twitter.

A su vez, el ministro de Economía, Sergio Massa, felicitó también a Sáenz y destacó su trabajo en "el desarrollo minero y la promoción de las economías regionales que generan trabajo para la gente".

"Felicitaciones querido Gustavo Sáenz", expresó Massa en su cuenta de Twitter y agregó: "Trabajar por el desarrollo minero y por la promoción de las economías regionales que generan trabajo para tu gente tuvo premio".

En tanto, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, publicó en su cuenta de la misma red social: "Contundente triunfo de Gustavo Sáenz y Antonio Marocco en Salta. Fuerte abrazo para ellos y para todos los compañeros y compañeras peronistas que participaron de esta elección".

Asimismo, Rossi deseó "un especial cariño para el pueblo salteño por la excelente jornada democrática llevada adelante hoy".

Los electores habilitados para votar en toda la provincia fueron 1.088.480, de los cuales 1.082.462 eran argentinos y 6.018 extranjeros, que podían sufragar en 3.298 mesas, dispuestas en 503 establecimientos electorales.

En tanto, fueron 1.940 las listas que se presentaron en toda la provincia, con 12.174 candidatos, de los que 12 eran fórmulas para gobernador y vicegobernador.

En Salta Capital, el senador provincial Emiliano Durand, del frente oficialista Vamos Salta, se quedó con la Intendencia, con el 37,47% de los votos, mientras que la actual jefa comunal, Bettina Romero, del también oficialista frente Unidos por Salta, obtuvo el 20,37% de los sufragios. (Télam)