El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, desestimó hoy que "demuestre un fracaso" el hecho de que el presidente Alberto Fernández decidiera no ir en búsqueda de su reelección en 2023, al considerar que "hay renunciamientos históricos". "No comparto que si Alberto Fernández se baja de la reelección eso demuestre un fracaso. A veces hay renunciamientos históricos

A veces dar un paso al costado, por el bien de un proyecto, no es un fracaso", resaltó Melella en declaraciones radiales. En ese marco, el mandatario provincial reconoció que la falta de diálogo entre el Presidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner le hace "mucho daño" a la coalición gobernante, además de asegurar que "las peleas mediáticas no le hacen bien". "Todos los que estamos en la política entendemos que estamos para transformar la vida de nuestra gente y que uno tiene que hacer renunciamientos históricos, entonces no podés no hablarte", agregó. Además, el gobernador comparó la situación con una pelea de pareja: "Te podés enojar, estar un mes sin hablar, pero en algún momento tenés que hablar y acordar. Por los hijos, por los familiares, por vos, por lo que sea"

"No habrá amistad, no habrá coincidencia ideológica, pero insisto con que si vos ponés por delante lo que se puede venir, el sufrimiento de nuestro pueblo, lo mal que la vamos a pasar...Esto no es que nos vamos a salvar algunos y dejamos que vengan para después volver nosotros, eso ya fue", apuntó Melella. Respecto de las PASO, el mandatario fueguino ratificó su postura de eliminar las elecciones primarias: "El Frente de Todos tiene la responsabilidad de encontrar la mejor candidata o candidato"

"Si uno ve lo que hay enfrente y las consecuencias que puede traer para nuestro pueblo que vuelva el macrismo recargado, nuestro pueblo va a sufrir muchísimo", alertó. Por último, destacó la importancia de que "la gestión nacional llegue lo más fortalecida posible" a las elecciones del año próximo, motivo por el que criticó las "peleas mediáticas" y pidió que el debate se genere "en privado". MD/MAC NA