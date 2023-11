El asesor y eventual ministro del Interior de Javier Milei, Guillermo Francos, aseguró que desde La Libertad Avanza (LLA) no tienen prejuicios para hacer acuerdos políticos con otras fuerzas, en el caso de que el libertario se imponga en el balotaje contra Sergio Massa (Unión por la Patria) y logre el ticket que lo deposite en la Casa Rosada. En una entrevista con Noticias Argentinas, Francos aseguró que LLA debe construir acuerdos y explicó: "A mí no me asusta, no me preocupa, ni me molesta tener acuerdos políticos con otras fuerzas que nos ayuden a transitar este camino de crisis". "Después de tantos años en la actividad política en la Argentina, tengo amistades y relaciones con dirigentes de todos los partidos políticos, inclusive del peronismo. Es decir, tengo muchos amigos y mucha gente que respeto. También hay gente que uno no respeta", señaló. De cara al armado de un Gabinete nacional, Francos ponderó figuras del ala dura del PRO, con el que Milei ya tendió puentes hace más de tres semanas para apuntalar la fiscalización y recibir el apoyo explícito de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, pero también puso sobre la mesa otros nombres que se mantuvieron neutrales en la disputa electoral. Sobre las expectativas electorales de LLA, Francos subrayó que tendrán una muy buena "performance en Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos". "Yo creo que ahí vamos a tener una diferencia electoral que nos va a permitir equilibrar lo que pueda pasar en la Provincia de Buenos Aires en distintas circunstancias", agregó. A continuación, los principales pasajes de la entrevista con NA: NA - ¿Qué balance hace de la campaña en general? GF - Luego de la primera vuelta del 22 de octubre, llegamos a conseguir un hecho histórico que es haber presentado una propuesta desde una candidatura que se plantea casi desde la calle, sin una estructura que sustente más que en la vocación popular de la gente de generar un cambio. Es un hecho inédito porque es increíble que alguien que haya salido de la nada -políticamente- en dos años haya sido capaz de presentar una candidatura presidencial y entrar al balotaje. Más allá de eso, está claro que compiten dos posiciones muy claras en la Argentina: una es la continuidad del kirchnerismo en el poder, representado por Sergio Massa, y que hace 16 meses que viene siendo ministro de Economía y el país está en esta situación de crisis profunda. Por el otro lado, está el cambio que representa en esta circunstancia Milei con propuestas muy concretas sobre cómo encarar esta situación tan crítica que vive el país. - ¿Qué aspectos podrían haber apuntalado o desarrollado mejor en esta campaña, sobre todo posterior al 22 de octubre? - Yo creo que después del 22 de octubre se hizo una campaña explicando las propuestas de campaña con el propio Milei que hizo un esfuerzo importante porque no contamos ni con los recursos, ni con los especialistas en campañas electorales con los que cuenta Massa. Milei ha hecho un esfuerzo enorme por plantear y explicar esto que yo acabo de decir recién... ¿Qué significa la continuidad y qué implica el cambio? Entonces, él ha explicado con mucha claridad que su punto más importante en los próximos meses de la Argentina es encarnar una lucha frontal contra la inflación, que es un flagelo contra el que hay que poner toda la fuerza porque está destrozando todo el entramado social de la Argentina. - ¿Les pegó la campaña de Unión por la Patria? A la que ustedes denominaron "campaña del miedo". - Sí, yo creo que la campaña que ha hecho Massa ha sido alevosa y descarada en la utilización de recursos del Estado. Es algo que nunca se ha visto en la Argentina. Fue pergeñada por este equipo de asesores brasileros que son especialistas en el mundo en campañas negativas. Fueron contratados para hacer eso y para generar miedo en dos direcciones distintas: una sobre la personalidad de Milei y, la otra, en cuanto a las ideas de Milei expresando falsamente que viene a quitar derechos o a quitar subsidios. Por eso la preocupación de Javier para lo que fue el debate del domingo pasado... Era tratar de cuestionar ambas estrategias de la campaña de Massa. Es decir, demostrar que no es un loco, y que no era imposible sacarlo de una situación de equilibrio. En segundo lugar, desmentir todo lo que se había dicho con respecto a las medidas o al impacto que podían tener las misma. - ¿Usted cómo evalúa esa maniobra de Milei en el debate? - Desde ese punto de vista, Milei consiguió su objetivo de mostrarse totalmente calmo frente a las agresiones de Massa y, además, decirle que era un mentiroso y que había mentido sobre las consecuencias de las medidas que empezaba a tomar y eso me parece que quedó claramente planteado. Yo digo que Massa parecía un mal de (Robert) De Niro, que es un gran actor. Massa intentó ser De Niro, pero le salió mal. - ¿Qué lectura hace del debate en general? - Nosotros que nos dedicamos a la política por ahí vemos que Massa tuvo una habilidad para sentarse en el escenario y quitarle tiempos que, por ahí, Milei no utilizó bien porque se dedicó a responderle las preguntas de Massa. Sin embargo, le sirvieron a él para cuestionar o para negar la campaña del miedo que proponía Massa con respecto a tarifas, subsidios, etc. Pero le quitó tiempo para cuestionarlo a Massa en los temas económicos, que era lo que nosotros esperábamos que Javier fuera muy concreto en esa parte

Se le acabó el tiempo y ya el tema económico pasó, aunque después en otro bloque se hizo alguna referencia. En ese contexto, yo me quedé con esa sensación aunque pensé también que, en definitiva, toda la gente conoce lo que ha sido el resultado de la gestión Massa en sus 16 meses en Economía. Pero después llegué a mi casa, entré en las redes sociales para ver las repercusiones del debate y me encontré con varias cosas que me sorprendieron. Primero, en todos los sitios que analizaron el debate y que permitían opinar a la gente la diferencia a favor de Milei era escandalosa. - ¿Por qué considera que la gente interpretó que Milei ganó el debate? - Hubo varios motivos. Primero, a Massa parece que le cree muy poca gente. En segundo, lugar porque sobreactuó la actitud esta canchera y de sobrar al adversario. Eso la gente lo percibe. Por ahí, los que están en el lugar no se dan cuenta pero desde la pantalla cuando uno vuelve a verlo se ve esa actitud soberbia, medio sobradora. Eso a la gente le cayó mal. Y en segundo lugar que también es cierto que la gente sufre la economía en la Argentina. Entonces, ¿cómo puede entender la gente que Massa está diciendo la verdad cuando lleva 16 meses de ministro y está prometiendo que a partir del 10 de diciembre va a hacer lo que no pudo hacer hasta ahora? Todo eso, en conjunto, hizo que Massa perdiera el debate. - ¿Cumplieron con el objetivo de tener dos fiscales por mesa como era el objetivo por ahí central en los distritos más ? - No estuve siguiendo el día a día la fiscalización, pero sí sé que se incrementó. Hubo una coordinación que, al principio, no era muy fácil porque resulta que la militancia de dos fuerzas políticas que compitieron duramente en la PASO se juntaron ahora para fiscalizar. En el mismo sentido, eso demandaba algunas demostraciones de cariño previas, que por ahí uno no se imagina

En los distritos, cuando uno baja, no es tan sencillo porque de ser rivales a tratar de compatibilizar se hace más complicado

Pero bueno... Eso se fue superando en estas semanas y yo he visto cómo se ha avanzado muchísimo en el trabajo conjunto de los equipos de la Libertad Avanza y de Juntos por el Cambio. Vamos a tener cubiertas la gran mayoría de las mesas y en algunos lugares, que son más complejos, sí vamos a tener sobreabundancia de fiscales para poder controlar. - ¿En qué provincias están obligados a tener una buena performance? - Vamos a tener una muy buena performance en Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Yo creo que ahí vamos a tener una diferencia electoral que nos va a permitir equilibrar lo que pueda pasar en la Provincia de Buenos Aires en distintas circunstancias. - ¿Qué figura del PRO le resultaría interesante como para sumar a un eventual Gobierno? - Hay muchos dirigentes del PRO. Después de tantos años en la actividad política en la Argentina, tengo amistades y relaciones con dirigentes de todos los partidos políticos, inclusive del peronismo. Es decir, tengo muchos amigos y mucha gente que respeto. También hay gente que uno no respeta. Yo no quisiera dar nombres porque cuando uno da nombres se olvida de algunos. Yo estoy convencido de que hay mucha gente valiosa en el PRO y en Juntos por el Cambio, que ojalá podamos incorporar a trabajar en conjunto en sacar a la Argentina de esta situación en la que se encuentra. No tenemos ningún prejuicio, al contrario, sabemos que hay equipos, sabemos que para la gobernabilidad futura nosotros tenemos que construir acuerdos parlamentarios. Así que a mí no me asusta, ni me preocupa, ni me molesta tener acuerdos políticos con otras fuerzas que nos ayuden a transitar este camino de crisis

Ojalá podamos conversar con muchos de ellos. - Hizo énfasis en Juntos por el Cambio. Por ejemplo, ¿Miguel Ángel Pichetto, José Luis Espert podrían sumarse? - Es gente valiosa. Ojalá pudiéramos tener el asesoramiento de Pichetto. Lo conozco desde que éramos diputados y él era uno de los vicepresidentes del bloque del PJ en la Cámara de Diputados

Éramos todos muchos más jóvenes, claro, pero por supuesto que Miguel Ángel tiene una experiencia muy valiosa y que ojalá la podamos tener en cuenta y considerar dentro de nuestra gestión de gobierno. Hay muchos nombres... - ¿Alguno más? - No, bueno, hay un montón de gente con la que nosotros tenemos relación. Tengo relación personal con Federico Pinedo, con Federico Sturzenegger, Paula Bertol. Sé que están dispuestos a ayudar a construir esta Argentina a partir del 10 de diciembre

Eso no quiere decir que se incorporen porque tampoco nunca he hablado con nadie de mi espacio sobre qué vamos a hacer hacia el futuro. Pero creo que hay muy buenos dirigentes que podrían estar colaborando. Por citar también a la gente de Juan Schiaretti, que tiene un equipo de gobierno muy bueno. Ahí está Daniel Tillard, que preside el Banco de Córdoba; Osvaldo Giordano, que es el ministro de Economía; Florencio Randazzo, por ejemplo, que es un político de primer nivel y que ha sido, dentro del peronismo, un independiente y que ha manifestado oposiciones distintas. Hay mucha gente buena en la política que debiera estar trabajando en conjunto para sacar a la Argentina de esta crisis que estamos viviendo. - ¿La cúpula de la Libertad Avanza, a la que usted hoy pertenece, tiene la plasticidad suficiente como para abrirle las puertas a estos dirigentes? - Yo creo que sí. La Libertad Avanza es un partido nuevo, un poco libertario en el sentido de la anarquía donde se expresan de distintas formas con una vocación de encontrar una síntesis. Hay varios legisladores actual en nuestro bloque nacional tienen orígenes distintos. Pero todos tienen conciencia que a nosotros solos nos va a costar mucho, aunque tenemos equipos de primera línea que vienen trabajando hace mucho tiempo. Sabemos que la gestión de gobierno requiere demanda de administradores con experiencia, trayectoria y capacidad. Desde la propia cabeza de este espacio, que es Javier Milei, él tiene claro que tiene que abrir a los mejores su gobierno para poder transitar este camino

Así que yo no tengo duda de que lo vamos a conseguir y vamos a ir madurando como fuerza política. Lo vamos a conseguir porque creo que es buena gente con la que estamos trabajando y tiene una visión de cambio en la Argentina que a mí me parece muy importante. GD/PT NA