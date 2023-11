Guillermo Francos, asesor del candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, insistió hoy con que hubo "trampas electorales" en las elecciones generales del 22 de octubre, a pesar de reconocer que no tiene "pruebas concretas" para fundamentar esta afirmación ante la justicia y tras reconocerlo se despidió abruptamente de una entrevista.

"Nosotros creemos que hubo trampas electorales. No tengo dudas que muchas mesas donde no tenemos fiscales se tergiversó la votación de la gente. Como no tenemos pruebas concretas para demostrarlo, sino solamente, contamos con análisis comparativos de las votaciones. No hay forma de plantearlo en la justicia", afirmó Francos en declaraciones a Radio Con Vos.

El exdiputado nacional, mencionado como potencial ministro de Interior en un eventual gobierno de Milei, fue consultado por las versiones que circulan en redes sociales sobre un presunto fraude electoral que habría perjudicado al candidato de LLA en los comicios en los cuales se impuso el ministro de Economía y postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

Sin embargo, la Dirección Nacional Electoral (DINE) desestimó las denuncias de irregularidades e informó que, mientras el espacio de Milei registró 1.669 telegramas con 0 votos, también ocurrió lo mismo con los resultados de UxP en 1.652 mesas, al igual que en Juntos por el Cambio( JxC), desde donde informaron que sucedió lo mismo en 1.675.

En total hubo 7.061 mesas en las que alguna fuerza obtuvo 0 votos en las elecciones generales.

Además, el Centro de Investigación para la Calidad Democrática (CICaD) reveló que en las dos últimas elecciones presidenciales ocurrió lo mismo, en proporciones similares.

Al ser consultado por la información difundida, Francos respondió: "Fue lo que aclaró la Cámara Nacional Electoral (CNE). Agradezco mucho la nota, tengo otra esperándome. Agradezco mucho la conversación", avisó antes de finalizar de forma cortante el intercambio.

Previamente, Francos había asegurado que las versiones que corrieron "con tanta virulencia" en redes sociales eran "señal de que la gente tiene la sensación de que algo había pasado" y apuntó a las mesas donde no contaban con fiscales para "controlar los resultados con actas propias".

"No estoy cuestionando a la DINE, lo que digo es que en las actas de las mesas en muchos casos no reflejan lo que nosotros creemos que es el resultado de la elección", apuntó.

Por otro lado, Francos llamó a que haya "una concurrencia masiva" en el balotaje y sostuvo que el sistema político argentino "tiene que cambiar".

"No puede haber 700 partidos políticos que especulan con las elecciones que cobran por boletas que después no se imprimen. Hay todo un mercado político en Argentina de gente que se abusa de la ley electoral", afirmó.

Además consideró que hay que "dejar de lado las boletas sábanas porque tiene un costo fenomenal para el Estado y pasar a un sistema de boleta única o voto electrónico":

"En caso que yo sea ministro de Interior quédate tranquilo que estas cosas van a estar claras y voy a generar cambios que permitan mucha más transparencia electoral", remarcó en referencia a las versiones de presuntas irregularidades. (Télam)