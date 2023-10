Desde el bunker de La Libertad Avanza, el posible ministro del Interior de Javier Milei, Guillermo Francos, señaló que: “Acaba de terminar un proceso no hay datos concretos, no vamos a dar datos porque no existen”.

“Vamos a decir que el proceso se ha desarrollado con normalidad, ha habido como en todos estos procesos tradicionales con boleta de papel, ha habido de todas las cosas trapisondas que se pueden hacer. Hemos hecho la denuncia en la Justicia por la rotura de boletas, pero tenemos que esperar con mucha calma las próximas horas, vemos que es una elección muy pareja como se ha visto en los últimos días y han visto ustedes en tosas las encuestas que se han hecho públicas”, agregó.

En ese sentido, reflexionó: “Así que estamos esperando con mucha tranquilidad, nadie piensa ganar en primera vuelta, todos siempre pensamos que iba a haber una segunda vuelta electoral. Esperemos el resultado de la votación, no podemos decir absolutamente nada”.

“Todavía no tenemos datos concretos”, señaló el ex representante del Banco Interamericano de Desarrollo, y confirmó que hay mas de “4.500 denuncias de fiscales, de robo de boletas en todo el país”.

“Son denuncias que hemos hecho para ver cómo se computan las boletas rotas, me parece que es un porcentaje alto y hay muchas denuncias de los fiscales”, explicó Francos, quien además señaló que “somos muy optimistas con las encuestas que ya se conocieron a pesar de que aún no hay números”