El asesor de Javier Milei y eventual ministro del Interior, Guillermo Francos, denunció que en Santiago del Estero detuvieron a militantes de La Libertad Avanza (LLA) que repartían boletas y aseguró que fueron incomunicados

Así se lo confirmó el propio dirigente a Noticias Argentinas. Tras calificar como patoteada el momento de tensión que se vivió el miércoles en Ezeiza por el cruce entre simpatizantes libertarios y massistas, Francos le dijo a NA: "Ayer, detuvieron a cuatro militantes de La Libertad Avanza que repartían boletas de Javier Milei y los encerraron. Quiero denunciar estos hechos". "No se pueden encuadrar dentro de lo que es el sistema democrático, del régimen del estado de derecho y de la república en la que vivimos. La Argentina no admite feudos ni patrones de estancias", apuntó Francos contra el mandatario provincial santiagueño, Gerardo Zamora. Para el ex diputado nacional, Zamora "se ha convertido en una persona que atenta la posibilidad de fiscalizar en los comicios y que dispone de detener personas e incomunicarlas por repartir boletas de Milei". "Tenemos a nuestros abogados que están actuando. El doctor Mariano Cúneo Libarona está haciendo presentaciones en la Justicia federal para dejar planteado esto en las sedes que corresponde", indicó Francos a esta Agencia. El episodio se dio a pocas horas del cierre de campaña que Milei tiene estipulado para esta tarde en la ciudad de Córdoba. La hecho movilizó hasta altas horas de la madrugada a diputados electos de LLA, entre ellos, Marcela Pagano. GD/KDV NA