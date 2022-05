El ex canciller Diego Guelar calificó de ambiguas las políticas exteriores que adoptó la Argentina en torno a Rusia y dijo que Gobierno argentino pasó de mostrarse en alianza con Vladimir Putin a "semi repudiar" su invasión a tierras ucranianas.

"Hemos venido a los tumbos, tenemos que aceptar que pasamos de ser la puerta de ingreso de Rusia a América Latina a semi repudiar la invasión", sostuvo el diplomático en diálogo con Pablo Rossi en Esta Mañana por Radio Rivadavia.

En ese sentido, agregó: "Tampoco son giros tan decididos, son inconsistencias que se traducen en lo que estamos viviendo". El diplomático opinó además sobre la visita del presidente Alberto Fernández a España, Francia y Alemania y su posterior reunión junto a los jefes de Estado de los respectivos países.

"Lo que tenemos que agradecer a los tres jefes de estados de querer seguir tratando y recibiendo a la República Argentina", señaló, al tiempo que cuestionó la política exterior del Gobierno argentino a la cual le atribuyó la "improvisación" de la gira y la ausencia de la agenda hasta último momento.

Por último, el canciller durante la gestión de Mauricio Macri aseguró que la política exterior de un país es la expresión de la política interna y no deben pensarse de forma aislada. "Si no funcionamos bien hacia adentro, no funcionamos bien hacia afuera.

Si uno no tiene la política doméstica consistente y global, no va a tener esa política hacia el afuera", enfatizó Guelar.

Finalmente, manifestó: "Hace falta tener una sana administración, una credibilidad, los números del presupuesto y relaciones internacionales. Cosas de sentido común que ni Bolivia ni Suecia discuten". SR/KDV NA