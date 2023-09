(Por Juliana Ricaldoni) El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio (JxC), Néstor Grindetti, aseguró ser la mejor opción de la oposición para enfrentar a Unión por la Patria (UxP) por tener "ideas realizables y un equipo con experiencia" para encarar la gestión, opinó en una entrevista con Télam que las soluciones que proponen los libertarios "son utópicas" y se mostró confiado en un triunfo de Patricia Bullrich a nivel nacional.

-Télam: ¿Qué lectura hace de los resultados de las PASO y cómo cree que votará la sociedad en octubre?

Néstor Grindetti: El 70% de los bonaerenses quieren un cambio y eso es lo más importante. A partir de ahí se abre un camino distinto. En la primera se dirimían liderazgos. En nuestro caso, quedó Patricia como líder del espacio y ahora empieza no un segundo tiempo, sino otro partido para dirimir cuestiones que tienen que ver con la ideología, con gestión y con valores.

-T: ¿Cuáles son sus principales propuestas?

-NG: Primero, una fuerte descentralización hacia los municipios en la ejecución de políticas públicas. El intendente es la puerta de entrada de la relación entre el vecino y el Estado. Como todo sucede ahí, hay que tratar de que se ejecute ahí. Es muy difícil con tanta centralización en La Plata poder ejecutar con eficiencia. No es lo mismo una escuela en Lanús que en Carmen de Patagones. A partir de ahí, tenemos para cada área una propuesta.

-T: ¿Cuáles son?

-NG: En seguridad, proponemos una policía local que dependa del intendente, un trabajo más efectivo en coordinación entre fuerzas federales, provinciales y municipales. Además, cambios profundos como la edad de imputabilidad de los menores, que tiene que venir acompañado con un sistema carcelario especial. También queremos dar vuelta el sistema educativo desde el punto de vista de infraestructura y del contenido. Vamos a asegurar 190 días de clase por año a los chicos a través de un proyecto de ley que declare esencial el servicio educativo, trabajar sobre la formación de los maestros y la capacitación de los chicos. En salud, vamos a proponer la Red AMBA de Atención, primaria y prevención, y un SAME integrado. Habrá una gran reforma del Estado para que no trabe tanto el accionar de la productivo y en la pujanza que tiene la provincia.

-T: ¿Planea hacer un ajuste en el Estado?

-NG: Desde ya que en la planta política sí porque aumentó 80% con este gobierno y pasó de 1.000 a 1.800 cargos. Vamos a reducir la planta política y la cantidad de ministerios también. Mi experiencia profesional es tomar organizaciones en crisis y reorganizarlas sin que esto signifique en detrimento de laburante. Acá el problema no es el laburante, sino la política.

-T: ¿Ya definió qué ministerios unificaría o eliminaría?

-NG: No. Pero sí le vamos a dar gran importancia a todo el sector productivo. Hay que eliminar una cantidad enorme de ordenanzas, decretos y cuestiones que hoy lo único que hacen es trabar y no sirven para nada.

-T: Dijo que buscará declarar la educación como un servicio esencial, lo que va a generar un rechazo fuerte de los gremios docentes. ¿Cómo piensa encarar ese vínculo para no repetir los errores que cometió María Eugenia Vidal, que terminó con una pésima relación con las organizaciones que representan a los docentes y con los propios maestros?

-NG: Hablo mucho con los maestros en cada distrito porque la educación es lo más importante que tenemos en el largo plazo. No veo a los maestros en general tan alineados con la doctrina Baradel. Nosotros vamos a estar del lado de los padres, de los chicos y de los maestros. Es muy importante terminar con esa cuestión del populismo que emanó de este gobierno, que es 'fulbito' para la tribuna y no soluciona cosas de fondo. Las discusiones hay que darlas todas y hay que darlas bien, civilizadamente. Con la esencialidad, nadie pierde el derecho a hacer un paro, lo que no se puede es hacer paros salvajes que terminen jodiendo los chicos.

-T: JxC quedó a tres puntos de Axel Kicillof. ¿Es usted el principal rival que tiene el gobernador o cree que "la ola Milei" puede hacer que crezca la candidata Carolina Píparo?

-NG: Somos el único espacio que le puede ganar al kirchnerismo y puede hacer que este estilo de gobierno desaparezca por siempre de la provincia. Tenemos programas que realmente son sustentables, ejecutables y realizables desde el punto de vista político y de gestión. Tenemos un equipo importante, tenemos a (Carlos) Melconian y, además, en educación, en salud y en seguridad a gente con muchísima experiencia. Podemos ofrecerles a los bonaerenses la alternativa más fuerte para asegurar que el populismo que terminó generando más pobres se termine para siempre.

-T: ¿Ya tiene confirmado los nombres de sus eventuales ministros?

-NG: No quisimos anteponer el carro al caballo. Sí tenemos gente que viene trabajando conmigo y que trabajó en la provincia y la conoce mucho. Gabriel Sánchez Zinny en Educación; Damián Bonari en Hacienda y Carlos Walter en cuestiones impositivas. Es un equipo con muchísima experiencia en el Estado y el sector privado. Lo que más nos diferencia del resto de la oferta electoral es es el equipo y es tener ideas realizables, no utopías que después no se pueden llevar a cabo.

-T: ¿Se refiere a las propuestas de La Libertad Avanza (LLA)?

-NG: A veces se empiezan a tirar ideas que parecen lindas para la gente, pero hay que mirar si son practicables y buenas. Hoy el oficialismo está tirando este propuestas que van a ser más inflacionarias. Somos la alternativa para que llegue una forma distinta de hacer política.

-T: ¿Por qué usted es mejor candidato opositor que Píparo?

-NG: Tengo veintipico de años en el sector privado, 8 años de ministro de Hacienda la Ciudad de Buenos Aires y 8 de intendente en el conurbano profundo y me ha ido bien. Tengo ideas, equipo y una líder, que es Patricia, que nos da las garantías de de la convicción, del coraje de esa decisión de ir para adelante. Argentina necesita un cambio muy profundo, con los pies en la tierra, no un cambio utópico.

-T: ¿Cómo analiza las propuestas de Milei?

-NG: Habla de tráfico de órganos, que todos llevemos armas para resolver la inseguridad. Es una cosa que no resiste desde mis valores, ni en las de la sociedad argentina. Por eso están volviendo atrás en muchas de esas propuestas. Propusieron a la dolarización pero ahora dicen que faltan dólares.

-T: ¿Avizora un escenario de ballotage entre Milei-Bullrich o Milei-Massa?

-NG: Habrá un escenario de ballotage con Patricia participando seguro. Tenemos una gran chance de ganar. En la provincia de Buenos Aires es distinto, porque se gana por un voto, por lo cual tenemos que trabajar en ese sentido.

-T: ¿Qué porcentaje de los votos de Santilli retiene usted?

-NG: Sería muy petulante decir que retengo todos los votos de Santilli, pero estoy trabajando para eso y para conseguir algunos más de aquella gente que no fue a votar. La sociedad necesita cercanía de la política e ideas que lo convenzan de que son posibles. Todos esperan que le digamos qué vamos a hacer y no un sueño de una noche de verano.

-T: ¿Cómo se conquista a los 4 millones de bonaerenses que no fueron a votar en las PASO?

-NG: Estando cerca, escuchando y transmitiendo ideas con total honestidad. Hoy en Argentina hay más pobres que hace 4 años y eso es insoslayable. En la provincia hay un Estado muy imbricado, que aumentó el gasto político y no le resuelve ningún problema a la gente en lo sanitario, en educación. Hay una posibilidad para para salir adelante y de eso hay que hablar.

-T: ¿Qué ve bueno del Gobierno de Kicillof que considera que habría que continuar?

-NG: El de Kicillof es un Gobierno ausente, que no está cerca de la gente. Lo veo más en otros temas, en los temas macroeconómicos, en los temas de la política nacional y no en armar un SAME o en que los caminos rurales estén bien. Me cuesta rescatar algo.

-T: ¿Ni siquiera la inmensa cantidad de obra pública que hace el Gobierno bonaerense?

-NG: No, porque no hay una planificación estratégica. En Lanús hace 10 que se están haciendo 300 viviendas y no se terminan, cuando podríamos haber urbanizado barrios de emergencia. Hay que planificar la obra pública en conjunto con las intendencias y con una visión de largo plazo.

-T: La provincia ya construyó 180 nuevas escuelas y se lleva adelante un plan de mantenimiento y refacción de unas 6 mil. ¿Eso lo mantendría?

-NG: En muchos municipios eso funcionó bien. Es un Fondo Educativo que fluye del Gobierno nacional hacia los municipios. Nosotros hicimos mantenimiento y reparación de 150 escuelas en Lanús. Eso demuestra que hay que descentralizar en los municipios. Faltan muchísimos jardines de infantes en la provincia. Yo planificaría dónde y le daría los fondos a los municipios para que lo ejecuten. Hay que hacer más escuelas nuevas y modernizar las existentes.

-T: ¿Por qué los bonaerenses tienen que votarlo?

-NG: Porque tengo equipo, un plan de gobierno, ideas concretas y somos los únicos que podemos garantizar ganar y que el kirchnerismo se vaya de la provincia de Buenos Aires. (Télam)