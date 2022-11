El intendente de Lanús de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, afirmó hoy que observa "cada vez más desdibujado" al presidente Alberto Fernández, además de estar "más deshilachado" por la vicepresidenta Cristina Kirchner y "todos los dirigentes que tiene a su alrededor". "A Presidente lo veo cada vez más desdibujado, lo veo más deshilachado por Cristina Kirchner y todos los dirigentes que tiene a su alrededor", apuntó Grindetti durante una entrevista con NA. Para el dirigente de la coalición opositora, "en un país presidencialista como la Argentina, donde el devenir político hace que el Presidente vaya perdiendo cada vez más poder, un año es un siglo"

"Alberto Fernández es lo que es y tiene que seguir siendo así

No hay otra alternativa, porque la democracia marca eso. Lo único que podemos hacer nosotros es pedir que el Presidente tome las riendas y se ejecuten cosas, con las cuales podemos o no estar de acuerdo, pero que hagan algo y no que estemos flotando en esta inacción", subrayó. A continuación los principales pasajes de la entrevista con Noticias Argentinas: NA: - Usted siempre fue muy crítico de la gestión del Gobierno nacional, ¿cree que hay algo que se pueda rescatar? NG: NA