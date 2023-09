El candidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC), Néstor Grindetti, se pronunció por la transferencia de servicios provinciales a las comunas, como la atención primaria de la salud, las escuelas y la policía local.

Lo afirmó al encabezar junto a su compañero de fórmula, Miguel Fernández, una reunión de equipos técnicos en La Plata donde se comprometió a gobernar junto a los intendentes.

"Nuestro gobierno va a ser con los intendentes", indicó al hablar en un salón de eventos de la periferia platense donde se reunió con dirigentes de JxC que trabajan en la confección de su plan de Gobierno.

El candidato dijo que "la relación del vecino con el Estado es la intendencia" y a manera de ejemplo indicó: "En Lanús (su comuna) el hospital es provincial, pero la gente, me putea a mí; entonces ya que me putean a mí, dámelo que lo manejo yo".

Grindetti se comprometió a "empoderar a los intendentes" y que "la ejecución de las políticas públicas va a ser en la intendencia".

"La provincia fija metas, objetivos, fija premios y castigos, incentivos, pero lo que se pueda descentralizar se hará", dijo, y enumeró que los jefes comunales, en caso de ser gobernador, se harán cargo del mantenimiento de escuelas, de la policía local, la atención primaria de la salud.

Las expresiones de Grindetti encontraron el respaldo de los intendentes del PRO y de la Unión Cívica Radical presentes en el lugar, quien ovacionaron el planteo.

En ese mismo sentido se refirió Fernández, jefe comunal de Trenque Lauquen y candidato a la vicegobernación, quien destacó que la fórmula es "un binomio histórico" que vino "a resolver los problemas de la provincia de una vez", dijo.

"Hace falta conocer la provincia, pero no de haber aprendido de un manual, sino de vivirla y sufrirla con nuestros vecinos", dijo y agregó: "Este proyecto que proponemos con Néstor nos va a obligar a enormes cambios que se solo se pueden transitar con volumen político y capacidad técnica"

En esa línea, llamó a "descentralizar la provincia, hagámosla eficiente, con el objetivo de poner el eje en el vecino".

En rueda de prensa, Grindetti aseguró que pronto "vamos a tener los detalles de los planes de gobierno" y sostuvo que el equipo allí convocado "le va a dar sustentabilidad a nuestro gobierno, un equipo con muchísima experiencia, muchísima experiencia de gestión y muchísima experiencia en política".

"Acá no es cuestión de andar con una motosierra diciendo 'yo corto cosas'; acá no se corta nada", indicó Grindetti en referencia a los planteos del candidato a presidente de la Libertad Avanza, Javier Milei. Y sostuvo que lo que hay que hacer "es llevar criterio, hacer un Estado que realmente esté cerca de la gente, hacer un Estado mucho más chico, pero eficiente, haciendo lo que el Estado tiene que hacer, y no aquellas cosas que lo único que hacen es poner palos en la rueda del sector privado, a la producción y a los servicios".

El candidato a gobernador se comprometió además a conformar un gobierno con representación de todos los socios de la coalición opositora.

Durante el acto también tomaron la palabra el intendente anfitrión, Julio Garro, quien llamó "a ponerle un freno al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires para que no sea un refugio del oficialismo actual".

También se dirigieron a los presentes representantes de cada una de las fuerzas de la coalición presente.

El diputado nacional del PRO Cristian Ritondo enumeró las provincias donde ganó JxC y aseguró que "nada nos detiene para que Néstor Grindetti sea el próximo gobernador bonaerense; es ahora".

De las exposiciones también participó José Luis Espert, de Avanza Libertad, quien agradeció la oportunidad de integrar la coalición cambiemita, y llamó a hacer "la provincia de Buenos Aires tan grande como es nuestro país".

En representación del Gen habló Margarita Stolbizer, quien consideró que el problema actual de Argentina "es quien gobierna" y llamó "a cambiarlo porque estamos ante una gestión que no ha dado soluciones".

También habló el senador bonaerense y exintendente de San Miguel Joaquín de la Torre, quien sostuvo que el "10 de diciembre va a suceder algo que no pasa hace 32 años: un ex intendente va a ser gobernador".

Por la Coalición Cívica habló la diputada bonaerense Maricel Etchecoin, que sostuvo que ante las elecciones "estamos ante la oportunidad histórica de cambiar el gobierno; hay que convencer uno por uno".

El presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, consideró que en el contexto actual "es necesario un cambio, pero no un salto al vacío de discursos contradictorios, sino un cambio de verdad".

(Télam)