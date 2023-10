Al respecto, el intendente de Lanús en uso de licencia, quien accedió a ese cargo en 2015, aseguró que no se puede "manejar la provincia si antes no emitiste un cheque, si no pagaste un sueldo si no se te inundó una calle".

"Por lo menos nosotros podemos mostrar esos antecedentes", lanzó el candidato de Patricia Bullrich en declaraciones a "Esta Mañana", el ciclo conducido por Marcelo Longobardi por Radio Rivadavia. Consultado sobre el panorama electoral, Grindetti dijo que aspira a "ganar la elección en la provincia", lo que implicaría dar vuelta el resultado de las PASO, y "al menos ir a la segunda vuelta" en las elecciones presidenciales de la mano de Patricia Bullrich.

"Le pediría al Gobierno nacional que envíe señales de racionalidad para lo que viene. Si sigue con políticas de populismo berreta tomando medidas que duran un suspiro.. Aspiraría a que el Gobierno nacional ponga un poquito de racionalidad y no siga echando leña al fuego", consideró. Para el candidato del PRO, "el Gobierno ha tirado mucha leña al fuego con las medidas que ha tomado últimamente", como la eliminación del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría y la devolución del IVA para los productos de la canasta básica.

Sobre los grandes pilares de la agenda bonaerense, aseguró que son la inseguridad y la educación, que en la provincia está "ideologizada y los chicos no aprenden". Consultado sobre el escándalo del ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, opinó que al menos el gobernador Axel Kicilof debería saber que el ministro coordinador de su Gabinete estaba en el exterior firmando los decretos. SH/AMR NA