El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, aseguró que fue "muy importante" el pedido de disculpas del presidente Alberto Fernández, tras la difusión de la foto de una reunión en la Residencia de Olivos en julio del año pasado con motivo del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez.

"Insisto en que las leyes, normas y decretos están para cumplirse, pero es muy importante que el Presidente haya pedido disculpas. Lo esencial es que todos somos iguales ante la ley y él ratificó esa postura", afirmó anoche Grindetti en diálogo con la señal de noticias IP.

En esa línea, el jefe de campaña del precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, subrayó que "evidentemente, el Presidente piensa igual, porque reconoció el error y pidió disculpas, así que creo que todos tenemos que tener cuidado con esto y que todos tenemos que cumplir esas leyes".

Ayer, Fernández lamentó la reunión realizada el año pasado en la Residencia de Olivos con motivo del cumpleaños de la primera dama y admitió que "no debió haberse hecho".

"El 14 de julio del año pasado, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho; definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento", expresó el Presidente.

Lo hizo con un discurso que pronunció en Olavarría, donde se puso en marcha la ley que amplía el universo de beneficiarios y beneficiarias del Régimen de Zona Fría (RZF). (Télam)