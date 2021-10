Los referentes de los gremios que nuclean a los trabajadores del transporte se reunirán esta mañana con la intención de consensuar una lista de unidad con vistas al Congreso que se celebrará el próximo 7 de octubre para renovar a las autoridades de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

Según pudo confirmar Télam el encuentro tendrá lugar en la sede de la CATT, ubicada en la avenida Jujuy 1074 a partir de las 10 y los participantes se abocarán a la tarea de encontrar un camino que permita elaborar un nómina única, para evitar una interna para conducir esa central gremial.

Un vocero gremial confió que "el candidato ideal y de unidad es el marítimo Juan Carlos Schmid quien tiene el apoyo de la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (Fempinra), a pesar que el Sindicato de Choferes de Camiones que lidera Hugo Moyano quiere que la conducción caiga en manos de un camionero, que podría ser Pablo Moyano u Omar Pérez".

Schmid contaría no sólo con el apoyo de los gremios marítimos y portuarios sino también con el de la Unión Tranviarios Automootor (UTA) que conduce Roberto Fernández y el gremio ferroviario La Fraternidad, que lidera Omar Maturano, quienes ya han manifestado públicamente su adhesión al titular de la Fenpinra.

Otro dirigente precisó que "los votos están muy parejos para las apetencias de quienes quieren la reelección de Schmid o de encumbrar a un sindicalista camionero y sería una tontería no acordar una lista de unidad porque, si no hay acuerdo, se corre el acuerdo que varias organizaciones sindicales decidan no participar de la vida institucional de la CATT, cuando hasta la CGT quiere evitar confrontaciones". (Télam)