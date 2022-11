Sindicatos de La Rioja rechazaron la jubilación de empleados estatales dispuesta por decreto por el Gobierno de la provincia, entre ellos el de la Salud, que aseguró que tendrían un haber de retiro "por debajo de la línea de la pobreza".

Así lo expresó a la prensa local la secretaria general de AprosLaR (Asociación de Profesionales de la Salud de La Rioja), Claudia Contreras, tras conocerse el decreto 2108/22 del gobernador Ricardo Quintela, que dispone la jubilación de aquellos empleados públicos con los años y la edad requerida por Anses para el retiro.

Contreras explicó que "este decreto generó angustia entre los trabajadores porque accederían a una jubilación que está por debajo del nivel de pobreza".

"Los salarios en Salud son muy bajos y si a esto se le agrega que alrededor del 40% del sueldo está en negro, el valor de la jubilación sería la mínima", aclaró.

Añadió que "más del 90% de los trabajadores estatales que se jubilan cobrarán la mínima, que es de $50.353. Es entrar en un estado de pobreza avanzada, cerca de la indigencia".

"Por otro lado, si se avanza con las jubilaciones, en la Salud Pública se produciría una baja notoria en la cantidad de profesionales con que cuenta el sector, porque los profesionales que recién se reciben emigran a otras provincias con mejores sueldos", advirtió.

"Le pedimos al Gobierno dar marcha atrás con el decreto, ya que desde la Multisectorial (que agrupa a varios gremios riojanos) se podrían disponer medidas de fuerza si se avanza con estas jubilaciones de oficio", resaltó Contreras.

Rolando Agüero, también de AprosLaR, dijo que "les pedimos a los diputados que hablen con el gobernador y que deje en stand-by el tema de las jubilaciones, para ver cómo se puede hacer una caja compensatoria, para así poder mejorar las condiciones".

"Hoy, recibir la jubilación mínima es entrar en la pobreza, y es por ello que aunque te jubiles seguís trabajando. El sistema de salud está envejecido y en el interior es más notorio", sostuvo.

También desde el Sitrapp (Sindicato de Trabajadores Públicos Provinciales) se rechazó este decreto. Carlos Laciar, secretario general de la entidad, dijo que "cuando te jubilás pasas a tener a un salario de indigencia. No estamos en contra de que los compañeros se jubilen, pero se les tiene que dar mejores condiciones para ello".

"En lo legal pueden tener razón, pero la discusión es política y económica. Hoy aunque tengamos la categoría 24 tenemos la mínima, la gente no es que no quiera jubilarse sino que no pueden, porque no tienen una jubilación digna. Analizamos ir por el camino legal y la calle. Habrá amparos y protestas si esto ocurre", señaló Laciar.

(Télam)