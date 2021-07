Gremios educativos de la Ciudad de Buenos Aires rechazaron el retorno a la presencialidad en las escuelas del distrito anunciada ayer por el Ejecutivo porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, al considerar que "no están dadas las condiciones" de infraestructura como para garantizar el distanciamiento en las aulas en el actual contexto de la pandemia de coronavirus, y calificaron como "irresponsable" a esta medida que se implementará a partir de agosto

La secretaria general de UTE-Ctera, Angélica Graciano, expresó su rechazo y preocupación al analizar que "lo más grave de la medida anunciada es que afirman que no habrá distanciamiento", y que "las escuelas, las aulas y los baños no están en condiciones para la vuelta a presencialidad total".

"Larreta y (Soledad) Acuña (ministra de Educación porteña) anuncian que será para que todos los chicos y chicas asistan a las aulas y que será todos los días, pero no sabemos cómo estará la situación epidemiológica en 15 días", sostuvo Graciano en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio.

Asimismo agregó que, además, las aulas "no están en condiciones para albergar 35 chicos y chicas" al mismo tiempo, sin ponerlos en riesgo frente al contagio de coronavirus.

MIRÁ TAMBIÉN Teresa García descartó la implementación de un sistema de pasaporte sanitario en Buenos Aires

“La infraestructura escolar ya es un problema crónico con Larreta. Baja el presupuesto un punto por año", alertó Graciano.

La secretaria general del gremio recordó asimismo que “los índices de presentismo fueron muy bajos en el primer cuatrimestre" y repudió la decisión del Gobierno porteño de poner ausente a los alumnos que no asistan a clases y dijo: “La educación no se trabaja mediante amenazas".

El jefe de Gobierno porteño anunció ayer que la Ciudad de Buenos Aires reanudará a partir de agosto, luego del receso de invierno, y en forma gradual la presencialidad total en las escuelas, y dijo que la será obligatorio, en tanto que los alumnos de colegios secundarios serán los primeros en regresar a las aulas.

En tanto hoy, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, confirmó que el retorno a la presencialidad será con burbujas que abarcarán "al curso completo" -ya no divididos en subgrupos- explicó que el objetivo de la medida será "recuperar horas de clases" y sostuvo que la meta es "lograr la normalidad en forma paulatina y cuidada”.

MIRÁ TAMBIÉN Desde Ademys califican como irresponsable y criminal el retorno de la presencialidad total en CABA

En este marco, Paula Galigniana, secretaria de Comunicación de UTE-Ctera, se hizo eco de las opiniones de Graciano, y cuestionó a Rodríguez Larreta por hacer "anuncios mediáticos sorpresivos" pero que luego, cuando se va "a los papeles, la realidad es otra", en declaraciones a la radio AM 990.

Galigniana marcó en ese sentido la contradicción que existe en el Gobierno porteño, que “abre escuelas, pero a la vez baja 70 % de presupuesto en infraestructura para poder arreglarlas”.

El plan de regreso a la presencialidad anunciado será en burbujas sanitarias que abarcarán al curso completo de alumnos, y se aplicará en etapas entre el 4 y el 23 de agosto próximos, después del receso escolar por las vacaciones de invierno y las dos jornadas del 2 y el 3 para exámenes.

De acuerdo a lo informado, desde UTE-Ctera se evaluará la semana próxima las condiciones epidemiológicas para tomar una decisión con respecto a la vuelta a la presencialidad.

Por su parte, el secretario adjunto del gremio docente Ademys, Jorge Adaro, calificó de “irresponsable y criminal” la vuelta a la presencialidad total a las escuelas porteñas y afirmó que la medida “reafirma que la prioridad" del Gobierno de Rodríguez Larreta es "la comunicación en perspectiva electoral".

“Denunciamos la falta de calefacción, de alimentos, problemas de infraestructura. La medida es una nueva provocación y marca que el Gobierno de la Ciudad se sigue burlando de la gente", sostuvo Adaro en declaraciones a la radio FM La Patriada.

En tanto, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña confirmó el retorno a la presencialidad total en las escuelas bajo la metodología anunciada ayer y explicó que el objetivo de la medida será "recuperar horas de clases" y "lograr la normalidad en forma paulatina y cuidada”.

"Es una de las noticias que más alegría nos dio transmitir. Es algo que venimos trabajando hace tiempo. Obviamente vamos a seguir con las medidas de cuidado. Las burbujas con el curso completo, ventilación e higiene, pero recuperamos horas de clase. El foco es sumar más horas de clases para los chicos”, señaló Acuña en declaraciones formuladas a la Radio La Red.

Desde Ademys, Adaro apuntó que "parece que la pandemia se terminó en la Ciudad" y dijo que "si pretenden que se vuelva como en marzo 2020, no habrá el distanciamiento necesario".

"Los mismos protocolos que establecieron los están haciendo pedazos", subrayó Adaro.

El dirigente gremial anticipó que la entidad sindical que encabeza realizará un paro el 2 de agosto, porque los anuncios de las autoridades porteñas no hacen más que "reafirmar y reforzar" el rechazo de los trabajadores de la educación ante el retorno de la totalidad de los alumnos y alumnas en el presente contexto sanitario.

En tanto, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, rechazó también hoy la presencialidad completa en las escuelas en ese distrito y consideró que "no es algo adecuado", sobre todo en poblaciones en las cuales no se completó en su totalidad el proceso de vacunación contra el coronavirus.

"Reducir la distancia entre los niños teniendo uno al lado de otro en pupitres no me parece adecuado. Es más, me parece peligroso. No se puede todavía tomar esas medidas de flexibilización, sobre todo en poblaciones que no han sido vacunadas en su totalidad", señaló Kreplak en declaraciones a Radio La Red.

(Télam)