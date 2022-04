La Federación de Gremios Estatales y Particulares de la provincia de Buenos Aires (Fegeppba) solicitó el adelantamiento de los aumentos acordados en la negociación paritaria celebrada en marzo al advertir que "el índice de inflación prendió todas las alarmas".

"Luego del acuerdo de marzo hacemos este pedido a la ministra de Trabajo Mara Ruíz Malec, ninguno de los gremios están celebrando con pedir una nuevo acuerdo paritario pero se pide cuando se activan cláusulas cuya expectativa era que no sucediera. El índice de inflación del mes de marzo (6,7%) prendió todas las alarmas", advirtió hoy el representante de Fegeppba, Pedro Fernández, en radio Provincia, sobre el pedido de apertura de paritarias que realizó el gremio al Gobierno de Axel Kicillof.

El acuerdo alcanzado en marzo comprendía una oferta salarial del 40 % a pagar en tres tramos: un 16 %, en marzo; 10 % en julio; y el tercero, del 14%, en septiembre.

En tanto, reclamó que pueda reverse el cobro de los próximos tramos. "Hay cargos que aun no percibieron el aumento y lo van a hacer en mayo. Vamos camino a paritarias cortas lo que nos va a asegurar no ir detrás de la inflación, pero también marca la inestabilidad. Nosotros estamos para resguardar el salario y en esa línea es que pedimos el adelantamiento de la paritaria".

MIRÁ TAMBIÉN Convocan a nueva marcha contra la Corte, tras la decisión sobre el Consejo de la Magistratura

"El Gobierno provincial va a ser permeable al pedido y seguramente vamos a ser convocados los próximos días. El Gobernador ha hecho un expresó reconocimiento que su compromiso va más allá de la cláusula gatillo, no sólo que el salario no pierda con la inflación si no que le gane, con lo cual eso lo resaltamos. Por eso no queremos resignar ese compromiso", afirmó. (Télam)