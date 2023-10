La diputada santafesina Amalia Granata criticó al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, y afirmó que "quiere derrotar al kirchnerismo con (Mauricio) Macri, que fue el que lo volvió a traer por su mal Gobierno" al frente de la Casa Rosada. "Es todo muy triste, una payasada. Creer que amontándose van a ganar una elección es subestimar a la gente", sostuvo la panelista al repudiar el apoyo de la referente del PRO Patricia Bullrich al libertario. En diálogo con Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en Splendid-AM 990, la dirigente provida señaló que Macri "le ha hecho campaña a Milei en forma casi explícita, porque no quería que ganara Patricia". "Me dio mucha pena lo que le hicieron a Patricia. Puede gustar o no lo que propone, pero dejó todo en la campaña, que encima la dejaron bastante sola, y ahora exponerla a este acuerdo, que es entre Macri y Milei", se quejó. En ese sentido, Granata consideró que el acuerdo es para que Macri pueda "acomodar a su gente" en un eventual Gobierno de La Libertad Avanza. Al referirse a la figura de Milei, la santafesina indicó que "le mintió a su electorado y hoy se convirtió en lo peor de la casta". "Dice que quiere derrotar al kirchnerismo y llama a Macri, que por su pésimo Gobierno volvió el kirchnerismo. Su estrategia es muy floja, actúan con desesperación", remarcó, para luego anticipar que votará en blanco en el balotaje del 19 de noviembre. PT/KDV NA