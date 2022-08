La secretaria general de UTE-Ctera, Angélica Graciano, cuestionó hoy la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de quitar la ayuda social a las familias cuyos hijos superen un 15% de inasistencia escolar en cada bimestre.

"Todos los que habitamos la ciudad de Buenos Aires sabemos que (Rodríguez) Larreta no hace nada por los chicos que no van a la escuela o por los que dejan de ir por alguna razón", dijo la dirigente gremial en diálogo con "Te aviso con Tiempo", el programa que el diario cooperativo Tiempo Argentino tiene en Somos Radio (AM 530).

"Hay toda una tarea previa a la sanción que no se está haciendo. No es porque no queramos que se haga, sino porque no hay suficiente personal para ir a los barrios y construir presentismo en la escuela", sostuvo Graciano.

Y agregó: "Hay que buscar políticas públicas, que hoy no existen. Al contrario, hay reducción del presupuesto educativo. Es fácil decir que le sacan un plan o que no le van a pagar, pero la obligación del jefe de gobierno o la ministra (Soledad Acuña) es la de intervenir antes e ir a buscar a los chicos".

"En la pandemia solían decir que iban a buscar los chicos. ¿Y dónde están? ¿Cuáles son los recursos que pusieron a disposición? Hay una cantidad de cosas que no están funcionando", aseguró Graciano a "Te aviso con tiempo" (http://www.tiempoar.com.ar/). (Télam)