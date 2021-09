El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois aseguró hoy que la derrota del Gobierno en las PASO fue "una debacle, un baldazo de agua fría", al tiempo que cuestionó la "frivolidad" de algunos integrantes de la Casa Rosada.

"Decíamos que ganar por poquito o perder por poquito hubiera sido bueno como mensaje para cambiar de rumbo, pero la verdad que fue una debacle, fue un baldazo de agua fría, viste en las películas cuando el tipo está medio grogui y le dan una cachetada para que se levante", ejemplificó el dirigente social.

En declaraciones al programa "Ruleta rusa", que conduce Nancy Pazos por radio Rock & Pop, Grabois dijo que el mensaje que brindó el presidente Alberto Fernández tras la caída le gustó "en partes", aunque cuestionó "cuando dijo que las PASO son una encuesta" porque le recordó al discurso de Mauricio Macri al perder las PASO de 2019.

"Fue una derrota tremenda y se abre una oportunidad de cambiar", evaluó el dirigente oficialista. Al hacer un análisis de la previa a las elecciones, Grabois sostuvo que el "Gobierno que tuvo una política económica amarreta en un momento de dificultad" social.

"Tiene una política redistributiva que no es peronista, las desigualdades han aumentado lejos de achicarse", se quejó el líder de MTE, y destacó: "Votó mucha menos gente en los barrios, los militantes votamos enojados, imagináte la gente".

"El Gobierno está muy mal y eso implica que en toda la coalición política estamos mal. No se si Cristina (Kirchner) se metió poco o la escucharon poco, alguna experiencia tiene... Yo vengo diciendo que hay un círculo rosado que opera como la teoría de (Hipólito) Yrigoyen y el cerco.

El Presidente no escucha a muchos que tenemos termómetro de la sociedad", enfatizó. A su entender, "hay un gabinete muy mediocre y no hay jefatura de Gabinete, los ministros no se hablan entre sí".

"Hay una parte del Gobierno que vive en otro país. Hay una postura defensiva de hicimos el IFE y el ATP, pero pará hermano, eso ya fue", remarcó Grabois y consideró que "hubo un abandono de los pibes y las pibes de la educación". MG/KDV NA