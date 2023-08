El líder del Frente Patria Grande Juan Grabois reiteró hoy su apoyo al candidato presidencial y su vencedor en la interna de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, aunque advirtió que no entregará un "cheque en blanco" y exhortó a que se "tomen medidas urgentes para el pueblo".

"Lo dijimos en la campaña, lo repetimos el domingo y vuelvo a decirlo ahora. Fuimos como parte de Unión por la Patria y nuestra obligación es apoyar al ganador de la interna", reiteró Grabois en una carta titulada "Reflexión postPASO", publicada en su cuenta de Twitter.

El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos manifestó: "Apoyo sí, cheque en blanco no" a los vencedores en la interna de UxP y justificó que "si seguimos en este rumbo, se le está poniendo una alfombra roja hacia la Casa Rosada a los que tenemos la obligación de derrotar".

Grabois llamó a "escuchar la voz del pueblo que está enojado, decepcionado" y remarcó que la "respuesta no pueden ser palabras" sino que, dijo, "tienen que ser hechos".

MIRÁ TAMBIÉN El escrutinio definitivo de la votación en CABA arranca mañana en Costa Salguero y la Legislatura

Este mensaje es para todos los compañeros, compañeras y simpatizantes de Argentina Humana, Justa y Soberana; sobre todo a los que militaron con el corazón la campaña en las PASO; no es un análisis de las elecciones primarias ni sobre la batalla que debemos dar…

"Es cierto, nos acechan enormes peligros, pero no se gana nada únicamente por miedo a que podría ser peor", alertó y continuó: "Ha quedado totalmente claro que muchos prefieren un salto al vacío que seguir como estamos".

MIRÁ TAMBIÉN Hijos de Mario Santucho relataron sus secuestros durante la dictadura ante el TOF1 de La Plata

Grabois manifestó que "la intensidad" de su apoyo "va a estar sin duda vinculada" a que Massa y su compañero de fórmula, Agustín Rossi, "asuman una perspectiva de justicia social con acciones concretas" y "que tomen medidas urgentes para el pueblo".

"Aumento de salarios para trabajadores del sector privado, público y de la economía popular", mencionó Grabois como parte de una serie de medidas que deberían tomarse.

"Ha quedado totalmente claro que muchos prefieren un salto al vacío que seguir como estamos".

Entre otros pedidos, también exhortó a tener "una postura firme con los formadores de precios que roban el pan a los argentinos, con los bancos y financieras que cobran lo que se les da la gana".

En el inicio de la misiva también se dirigió a quienes optaron por la lista de Massa: "No me cabe la menor duda que entre los que no nos votaron, sobre todo entre los que votaron a nuestro rival en la interna, hay muchísimos que comparten esta perspectiva".

Y expresó su "respeto" por esa elección y deseó: "Esperamos convencerlos y convocarlos la próxima". (Télam)