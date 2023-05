El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, ratificó hoy que va a ser precandidato a presidente por el Frente de Todos (FdT) "hasta nuevo aviso" y planteó que "la lucha por la justicia social tiene que ser prioridad" para cualquier Gobierno.

"Soy (pre) candidato hasta nuevo aviso porque con (el ministro de Interior, Eduardo) `Wado` (de Pedro) y otros compañeros tenemos que discutir muchas cosas: programa, representaciones y orientaciones. No es que nuestra compatibilidad generacional y el vinculo que tenemos desde hace veinte años pensamos exactamente igual", afirmó Grabois en declaraciones a Radio Con Vos.

Luego de haber lanzado oficialmente su precandidatura el pasado viernes, el dirigente social sostuvo que "hay una agenda que tiene que ser prioritaria" que es la de "techo, tierra, trabajo, salud y educación" y que tiene que "estar por encima de absolutamente todo".

Juan Grabois

"La lucha por la justicia social tiene que ser prioridad en este país. Vamos a discutir pero hay que ponerse de acuerdo", añadió.

Sobre una posible postulación presidencial del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Grabois consideró que "se tiene que quedar en la Provincia" y remarcó que su gestión "fue muy buena".

"Había gente que no daba un peso por Axel cuando asumió, un intelectual de la UBA que al final tan gil no era. Seria una irresponsabilidad que, en este contexto, el gobernador de la provincia mas conflictiva del país tuviera que hacer una campaña presidencial. Si fuera una cuestión de táctica electoral, hasta podría desdoblar", opinó.

Al ser consultado sobre si la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, anunciase mañana -durante el acto en Plaza de Mayo por el 20° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner- la postulación del ministro de Economía, Sergio Massa, Grabois respondió de forma tajante: "No va a hacer eso".

Juan Grabois en Ferro

"No hay forma que Cristina diga que hay que votar a Massa. Nosotros no lo vamos a acompañar. Vamos a pedir competir en las primarias y si no vamos a ir por afuera. No vamos a aceptar que Massa se quede con la hegemonía del movimiento nacional y popular", subrayó.

Respecto al alcance de las propuestas del diputado libertario, Javier Milei, en las clases socio-vulnerables Grabois sostuvo que "dice dos cosas que en el barrio pegan: que va a dar dólares y que todos van a ir a un colegio privado".

"Milei esta profetizando cosas que no va a cumplir. Es mentira. Lo único que puede hacer es inundar la sociedad de armas, pero no lo vi prenderse en el discurso de revisar los planes sociales", reflexionó.

Juan Grabois en Ferro

Por otro lado, Grabois aseguró que "es necesario un planteo muy firme y serio" sobre la inseguridad en la Argentina y detalló su propuesta que se opone a una postura "de cowboy", aunque señaló que "en una sociedad que tiene miedo, eso junta votos".

Entre sus principales lineamientos, Grabois habló de "un planteo preventivo" a través de una red de cultura, de deporte y de reinserción de las personas que pasaron por contextos de encierro.

También llamó a efectuar cambios en las fuerzas policiales ya que "hay una falta profesionalización de las fuerzas" y a "seguir la ruta del dinero de la narco estructura".

(Télam)