El precandidato a presidente, Juan Grabois, presentó hoy su libro "Los Peores" en San Isidro, donde reafirmó su decisión de presentarse en la interna del Frente de Todos y aseguró que "si a nosotros nos persiguen y nos quieren humillar es porque defendemos los intereses de quienes están en el subsuelo de la patria y no tienen ninguna forma de comprarnos”.

El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) indicó: "Hasta que no aparezca alguien que diga que vamos a cancelar el acuerdo criminal con el FMI, hasta que no aparezca alguien que diga que le vamos a dar un terreno a cada familia que no tiene vivienda, yo soy candidato en estas elecciones".

"El que quiera nuestros votos va a tener que firmar con sangre en una escribanía 'tierra, techo y trabajo para nuestro pueblo'”, afirmó Grabois, que estaba acompañado por Fernanda Miño, actual secretaria de Integración Socio Urbana de la Nación y vecina de Villa La Cava.

También hizo referencia al conflicto por la cesión provisoria de tierras en Chapadmalal: “Si a nosotros nos persiguen, nos quieren humillar, no es porque no les gustan nuestras ideas, es porque saben que defendemos los intereses de quienes están en el subsuelo de la patria y no tienen ninguna forma de comprarnos”.

“Más nos atacan, más nos levantamos, más peleamos y más vamos para adelante”, agregó.

Sobre los números de pobreza e indigencia señaló que “la mano viene muy mal” y cuestionó a la política “que no se da cuenta que tenemos cinco millones de personas sin comer”.

Por su parte, Fernanda Miño expresó: "La política tiene que estar al servicio de nuestro pueblo, de la felicidad de nuestro pueblo. La Secretaría de Integración Socio Urbana es ejemplo de esto en toda Latinoamérica. Estoy orgullosa de acompañar hoy en la presentación de este libro a un gran compañero como Juan, que lucha por la Política que trasciende la política partidaria. 'Los peores' tenemos muy clara nuestra misión cuando ocupamos espacios de decisión y Juan cree profundamente en la fuerza del protagonismo popular".

Sobre este punto, Grabois reivindicó la política de Integración socio urbana financiada con el impuesto a las grandes fortunas: “La única forma que vamos a tener para que haya Tierra, Techo y Trabajo para nuestro pueblo es la misma que hizo Perón: sacarle la plata a la oligarquía para ponerla en el desarrollo nacional. No hay otra forma”.

Fernanda Miño es la primera villera secretaria del Estado Nacional, a cargo de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social desde el año 2020, se destacó en un comunicado.

Y detallaron que su gestión lleva invertidos más de 300 mil millones de pesos para obras que garantizan derechos de unas 400 mil familias habitantes de los barrios populares y generan más de 200 mil puestos de trabajo.

Se trata de la quinta presentación que realiza Grabois de su libro, la primera fue con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la ciudad de La Plata.

Las siguientes, fueron en Europa: en Roma junto al ex primer ministro de Italia, Giuseppe Conte; en Lisboa junto a la diputada Mariana Motágua; y en Madrid junto al diputado de Podemos Rafael Mayoral. (Télam)