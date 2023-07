El precandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Juan Grabois, llamó hoy a votar la lista que encabeza para "condicionar al sistema político", al exponer junto a la legisladora porteña Ofelia Fernández en un encuentro con estudiantes en la Facultad de Ciencias Sociales.

"¿Quién dijo que no vamos a ganar?. Si ganamos hackeamos la matrix. Ahora, si nosotros hacemos una buena elección, aunque perdamos, vamos a tener una gran capacidad de condicionar al sistema político, a las políticas públicas, incluso las negociaciones viles que se hacen a nivel internacional y es lo que realmente les molesta", aseguró Grabois según un comunicado de prensa.

Grabois, quien habló ante estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, aseguró que hay que tener "una muy buena elección, para ponerles un límite" e impulsar el "programa de tierra, techo y trabajo" y "garantizar" que a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "no la tocan".

"Se firmó un acuerdo malo (con el FMI). El lunes vamos a pagar con yuanes, con lo que podamos rascar de cualquier lado. Vamos a pagar con lo que no tenemos porque el Fondo dice que no puede desembolsar antes porque los muchachos del staff se tienen que tomar vacaciones. ¡Literal!", criticó.

Grabois señaló que se firmó "reducción de la masa salarial", lo que consideró como "peor que un ajuste", porque implica que se "paguen menos sueldos".

"Se plantea el ajuste fiscal con metas que implican ajuste en educación, en salud y en jubilaciones. Esto es así, no hay que mentirle a la gente. Se podría decir `no se pudo` pero no te lo dicen. Eso es no defender a los laburantes", completó.

Fernández, por su parte, llamó a aprender de las últimas elecciones que el triunfo electoral "no se traduce necesariamente en triunfo político".

"Una cosa es ser pragmático y otra es ser fanático del pragmatismo de malos resultados", expresó y convocó a dar lugar a "un nueva generación con una vieja política".

"Entendiendo a la nueva como la que se subordina a focus groups y lo que dicen los medios de comunicación, y a la vieja como aquella que es fiel a su historia y sus convicciones. La mejor campaña posible es una en la que cada militante es candidato", remarcó.

"Es mucho más atractivo que discutas sinceramente lo que querés hacer que un rap con emojis", advirtió. (Télam)