El precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP) y dirigente social Juan Grabois insistió hoy con su propuesta de "medio millón de terrenos y alquileres justos" para hacer frente al déficit habitacional y sostuvo que "en la Argentina faltan muchas cosas pero sobra tierra".

En el marco de la campaña de cara a las PASO del próximo domingo, el postulante lanzó esta "propuesta integral para revertir el déficit habitacional".

Con un spot en el que plantea que "en la Argentina faltan muchas cosas pero tierra sobra", el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), dentro de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), puso el foco hoy, en la cuenta regresiva hacia las PASO, en la problemática habitacional.

"Una de nuestras principales propuestas es que cada familia, cada persona pueda acceder a un terreno con agua, cloaca, con todos los servicios para ir de a poquito construyéndose su casa”, postuló.

El abogado explicó además de qué forma se podría concretar su propuesta: “El Estado puede utilizar las tierras fiscales, nacionales, provinciales y municipales que están en desuso o incluso comprar tierra privada. A partir de ahí, crear un barrio digno con escuelas, plazas, calles. No vale tanto y no es tan difícil. Los terrenos pueden ser de entre 250 y 500 metros cuadrados y estar a no más de 30 kilómetros de los centros urbanos. Lo estudiamos al detalle”, aseguró.

Con respecto a la problemática de la vivienda, Grabois también propuso impulsar una modalidad de "alquileres justos".

"Las cientos de miles de viviendas vacías que hay en la Argentina no pueden estar ociosas, no puede haber casas sin gente. Tienen que pagar un impuesto como hacen en Berlín, en Londres, en París, en cualquier país capitalista económicamente desarrollado”, sostuvo.

Propiedades

En ese marco, aclaró: “Si vos tenés dos departamentos para complementar tus ingresos, no te preocupes porque esto no te va a afectar. Estamos apuntando al 1% de los especuladores inmobiliarios y a los multipropietarios que tienen más de cinco propiedades”.

Por último, el precandidato de UxP pidió a su militancia que el domingo próximo, en el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, "cada voto sea un voto para que cada familia, cada persona, cada pareja pueda acceder al techo propio o al alquiler justo".

"Que cada voto sea un grito de rebelión contra la resignación y la injusticia”, remarcó. (Télam)