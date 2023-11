El dirigente social Juan Grabois expresó que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, generó "decepción" en quienes creyeron que "iba a enterrar a la casta", tras pactar una alianza con el exmandatario Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, para el balotaje, y aseguró que con esa decisión se convirtió en "el peor de los traidores, el que traiciona sus propias convicciones".

"¿Qué te pasa, 'León'? ¿Te mandaron al banco y lo sacaron al gato Mauricio para que juegue por vos? No te dejan ir a los canales y encima te dejaron en tu casa como ese salame de la computadora que decías el otro día, repitiendo letra por letra el spot de Patricia Bullrich, que vos sabés que es mentira, sabés que yo no robo", dice Grabois en un video que publicó en su cuenta de TikTok.

El líder del Frente Patria Grande reiteró sus críticas al pacto que sellaron Macri y Bullrich con el candidato libertario para el balotaje del 19 de noviembre contra el postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, una alianza electoral con el que -dijo- "sí sigue la casta".

"Mirá viejo, yo sabía que estabas medio chapa, tus ideas siempre me parecieron horribles, pero casta no me dabas. Ahora, hasta a mí me engañaste, me imagino la decepción de todos los pibes que creyeron que de verdad ibas a enterrar a la casta. Te engañaste a vos mismo, engañaste a los demás, será por eso que el león ya no ruge como antes", agregó Grabois.

Macri / Milei / Bullrich

En ese sentido, el dirigente social remató: "¿Serán esas acaso las voces que escuchás en tu cabeza? ¿No te estarán diciendo traidor? Y el peor de los traidores, el que traiciona sus propias convicciones".

Los dichos de Grabois se dieron pocas horas después de que trascendiera en esa misma red social un video del propio Milei leyendo -en un tono mesurado- la puesta en pausa de una serie de promesas de campaña que antes de su alianza con Macri formaban parte de sus iniciativas recurrentes, como la privatización de la educación y la salud pública.

ACLARÓ:

➡ SIGUE la Educación Pública

➡ SIGUE la Salud Pública

➡ SIGUEN los planes hasta que se transformen en puestos de trabajo

➡ SE ELIMINAN y BAJAN IMPUESTOS

➡ SE ACABA LA INFLACIÓN

➡ El tren/colectivo va a valer LO MISMO

"Conmigo sigue la educación pública, pero no con Roberto Baradel en el medio sacándole días de clase a tus hijos. Sigue la salud pública, pero sin vacunación vip y muchas horas de espera. Siguen los planes hasta que se transformen en puestos de trabajo, sin (Juan) Grabois robando en el medio. Se terminan los impuestos altos para que haya plata en tu bolsillo y no en el de (Martín) Insaurralde", dice Milei en el video difundido ayer a la noche por el asesor de redes sociales del espacio libertario Iñaki Gutiérrez.

"Se termina la inflación, y el tren y el colectivo los vas a poder pagar sin que nadie te ayude. Conmigo se termina la decadencia y volvemos a ser potencia", detalló el candidato libertario, y cerró el video diciendo su frase "Viva la libertad, carajo", aunque sin su euforia habitual. (Télam)