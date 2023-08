El precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois repudió hoy la muerte del militante social Facundo Molares tras una represión de la Policía de la Ciudad a una manifestación en la zona del Obelisco porteño y se solidarizó con su familia y sus compañeros.

"No nos resignemos a esto, volvamos a ser humanos. Mi solidaridad con la familia y compañeros de Facundo, muerto en manos de la Policía de la Ciudad", dijo Grabois en sus redes sociales.

"Demasiada muerte, demasiada crueldad, demasiada violencia", alertó, y reclamó: "Que no nos sea indiferente la vida de nadie, no nos acostumbremos, no nos resignemos a esto. Volvamos a ser humanos". (Télam)