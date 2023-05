El dirigente social y precandidato a presidente por el Frente de Todos (FdT) , Juan Grabois, aventuró hoy que “si no hay elecciones primarias abiertas" (PASO) en la coalición oficialista podría presentarse por el Frente Patria Grande, la agrupación que encabeza, y calificó como "un mito" que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apoye una postulación del ministro de Economía, Sergio Massa.

“Si no hay PASO en el FdT o el candidato es Massa o cualquier otro conservador, me presento por afuera. Algo así me expulsaría de la coalición e iría con el Frente Patria Grande, que tiene personería nacional”, advirtió Grabois en declaraciones a El Destape Radio.

En un pasaje de la entrevista, el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) ironizó que Cristina Fernández votaría por la opción que representa en una eventual competencia interna del FdT en unas PASO.

"Sé que Cristina me va a votar a mí en unas PASO. Creen que va a votar a Massa. No lo va a decir, pero me va a votar a mí. Ella lo apoya como ministro de Economía. El resto es un mito. Cristina apoya a Juan Grabois”, insistió.

Por otra parte, Grabois anticipó que en el caso de ser electo como jefe de Estado, en el primer día de su gestión "empezaría con una verdadera renovación de la Corte Suprema", y evaluó: "No es posible que cuatro personas (los actuales jueces del máximo tribunal) a quien nadie votó, tengan más poder que el presidente y la Cámara de Diputados”.

“Son una banda de rufianes que están peleados entre ellos. Tienen el culo sucio. Nadie sabe quiénes son en la calle. Nunca completaron una declaración jurada”, cuestionó en relación a los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes afrontan en la actualidad un juicio político en el Congreso.

“Se puede sanear el Ejecutivo y el Legislativo porque hay elecciones democráticas, pero no se puede sanear el Judicial porque no hay posibilidades de elegir. Entonces, para eso, hay que hacer una reforma con coraje. Se debe meter bisturí fuerte”, remarcó.

Y en ese sentido, agregó: "Nosotros planteamos un combate por la liberación de la patria, dentro de la democracia y en el marco de las leyes constitucionales con respeto a la propiedad privada”.

A la hora de un plan de gobierno, Grabois aseveró que podía “prometer pocas cosas”, pero entre ellas, mencionó que “a nadie le va a faltar comida, a nadie le va a faltar un pedazo de tierra para construir su vivienda", al tiempo que prometió un "Salario Universal”.

También propuso “romper con el Fondo (Monetario Internacional) y renegociar el programa de acuerdos basado en criterios razonables dentro del marco legal”.

Con respecto a los productos básicos alimentarios como la harina, dijo que “si no hay cupo para consumo interno garantizado a un precio bajo, no se puede habilitar la exportación".

"Si quieren bajo las retenciones, pero primero garantizo el consumo interno a un precio barato”, sentenció.

Sobre la oposición, Grabois consideró que “los liberales argentinos son advenedizos, dicen cualquier cosa que le dicen en los focus group y no tienen ningún proyecto de país más que entregar su patrimonio”. (Télam)