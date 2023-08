El líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, quien perdió la interna presidencial de Unión por la Patria, confirmó hoy su respaldo a la fórmula encabezada por Sergio Massa, aunque aclaró que el apoyo "no es un cheque en blanco" y le reclamó "medidas urgentes para el pueblo". En un larga carta abierta que publicó en sus redes sociales, el dirigente social del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) ratificó que honrará la "obligación" que asumió en campaña de "apoyar al ganador de la interna". "Lo dijimos en la campaña, lo repetimos el domingo y vuelvo a decirlo ahora. Fuimos como parte de Unión por la Patria y nuestra obligación es apoyar al ganador de la interna", sostuvo en la carta titulada "Reflexión postPASO". "Apoyo sí, cheque en blanco no. Primero porque es lo que corresponde, segundo porque si seguimos en este rumbo, se le está poniendo una alfombra roja hacia la Casa Rosada a los que tenemos la obligación de derrotar", advirtió Grabois, quien hizo una buena elección al obtener 1.400.000 votos en todo el país, casi un 6% del total. En este sentido, le reclamó a Massa y al candidato a vicepresidente, el jefe de Gabinete Agustín Rossi, que adopten "medidas urgentes para el pueblo" porque de seguir en el actual rumbo de deterioro de los ingresos Unión por la Patria perderá la posibilidad de llegar competitiva a las elecciones generales del 22 de octubre. Al respecto, advirtió que "la intensidad" de su apoyo y de la militancia del Frente Patria Grande dependerá de que Massa y Rossi "asuman una perspectiva de justicia social con acciones concretas, que tomen medidas urgentes para el pueblo". Entre esas medidas mencionó un "aumento de salarios para trabajadores del sector privado, público y de la economía popular, distribución de tierras para construcción de viviendas familiares y producción de alimentos, mejoramiento de los barrios populares, defensa del ambiente y recuperación de los recursos naturales". También pidió "una postura firme con los formadores de precios que roban el pan a los argentinos, con los bancos y financieras que cobran lo que se les da la gana, con las empresas de servicios públicos que no cumplen con la gente, con los jueces corruptos que no imparten justicia, con los buitres monetarios internacionales que nos están ahogando". "Hay que escuchar la voz del pueblo que está enojado, decepcionado con justicia... y la respuesta no pueden ser palabras, tienen que ser hechos", exhortó Grabois. El dirigente político y social cercano al Papa Francisco admitió que acechan grandes peligros", en relación a la posibilidad de que Javier Milei o Patricia Bullrich ganen la elección presidencial, pero subrayó que "no se gana nada únicamente por miedo a que podría ser peor". "Ha quedado totalmente claro que muchos prefieren un salto al vacío que seguir como estamos; hay que mostrar un rumbo claro y nuestra obligación es incidir en Unión por la Patria para que ese rumbo esté guiado por la idea de Justicia Social", enfatizó. Al respecto, Grabois expresó que está "absolutamente convencido que Unión por la Patria puede ganar las elecciones si hace lo correcto". "Quedó a tres puntos de Milei y a un punto de Juntos por el Cambio. Nosotros queremos aportar a esa victoria. Pero hay que hacer las cosas bien", remarcó. SH/MG/GAM NA