El dirigente social y exprecandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois apoyó hoy la decisión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de aceptar la renuncia de Martín Insaurralde al cargo de Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires luego de que trascendieran fotos de un lujoso viaje por Europa y aseguró que la medida "no es moralina, es respeto al pueblo que no puede tolerar más privilegios ilegítimos".

El referente de Patria Grande afirmó en su cuenta de X: "Bien Axel. Se predica con el ejemplo y el ejercicio riguroso de la autoridad. Se conoció el hecho, se analizó su veracidad y en horas el gobernador tomó una resolución".

Grabois enfatizó que "no es moralina, es respeto al pueblo que no puede tolerar más privilegios ilegítimos. Corruptos no".

"La militancia popular es capaz de tragarse muchas cosas por la patria, pero yates en Marbella no, menos cuando tenemos 40% de pobres", enfatizó Grabois.

"Ahora nada nos desmoralice, porque los que dejamos jirones de la vida por una Argentina Humana, Justa y Soberana, jirones de nuestra juventud, dejamos nuestras familias, nuestra salud, pelándonos el alma, somos muchos más que las alimañas que utilizan nuestras banderas, que las embarran y pisotean, para vivir como magnates", aseveró.

Kicillof aceptó la renuncia de Insaurralde después de que se conocieran fotografías del ahora exfuncionario en un yate junto a una modelo en Europa.

La aceptación de la renuncia fue oficializada a través del decreto 1815 publicado en el Boletín Oficial del distrito.

La dimisión se produjo después de que se conociera un viaje en un crucero que Insaurralde hizo junto a la modelo Sofia Clérici a Marbella (España).

Si bien no se precisa la fecha del viaje, en los posteos de Clérici, que luego fueron borrados de su cuenta de Instagram, se pueden ver imágenes junto al exintendente de Lomas de Zamora navegando por el Mediterráneo.

Desde el entorno de Insaurralde difundieron un comunicado en el que explicó: "Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia".

Insaurralde arribó al gabinete bonaerense tras las elecciones legislativas de 2021, antes había sido intendente de Lomas durante 12 años. (Télam)